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Полиция Швеции после терактов в Европе ввела особое положение

Полиция в Швеции ввела особое положение, в рамках которого повышается возможность для быстрого реагирования на возможные террористические угрозы. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Подчёркивается, что в некоторых районах страны увеличится число полицейских.

Швеция ввела особое положение после террористических атак во Франции и Австрии, а также на фоне президентских выборов в США.

Сейчас уровень террористической угрозы в Швеции находится на третьем уровне из пяти. Он означает вероятность терактов.

Накануне правительство Швеции продлило погранконтроль на внутренних границах страны – с 12 ноября по 11 мая 2021 года. Контроль с другими странами Шенгена действует в Швеции с 2015 года. Его ввели на фоне миграционного кризиса в Европе.

Жеральд Дарманен
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Об усилении внутренних границ также заявила Франция. Президент Эммануэль Макрон объяснил эту меру возросшей террористической угрозой. Французский лидер сказал, что выступает за пересмотр правил передвижения в Шенгенской зоне.

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