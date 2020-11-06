В Казани арестованы пять человек по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"

Суд в Казани арестовал пятерых человек по подозрению в участии в запрещённой в России исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Ранее в пятницу, 6 ноября, их задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия участники казанской ячейки распространяли среди жителей Татарстана идеологические материалы и вербовали мусульман в свои ряды. Как говорится в сообщении ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине всемирного халифата и направленную на свержение действующей власти насильственным путём.

У задержанных изъяли печатные материалы и технику.

"Хизб ут-Тахрир" запрещена в России с 2003 года. В 2014 году после аннексии Крыма российские власти подвергли уголовному преследованию десятки крымских татар. Десятки из них получили длительные тюремные сроки. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными более 50 мусульман, обвиняемых в причастности к "Хизб ут-Тахрир".