ЕС ввёл санкции против Александра Лукашенко и его сына

Евросоюз ввёл санкции против Александра Лукашенко и его сына Виктора. Соответствующее решение 6 ноября опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

В санкционный список также попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава администрации Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель и десяток белорусских чиновников. ЕС считает их причастными к фальсификации выборов президента 9 августа и насилии в отношении протестующих.

Лицам из санкционного списка запрещается въезд в страны ЕС. Их европейские активы, если такие имеются, будут заморожены.

В начале октября Брюссель ввёл санкции в отношении ряда белорусских чиновников из-за фальсификаций на выборах и жёстких задержаний на акциях протеста. Фамилии Лукашенко в списке не было. В ЕС тогда отметили, что это невключение Лукашенко в список позволит вести с ним переговоры.