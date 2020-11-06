Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЕС ввёл санкции против Александра Лукашенко и его сына

Александр Лукашенко

Евросоюз ввёл санкции против Александра Лукашенко и его сына Виктора. Соответствующее решение 6 ноября опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя.

В санкционный список также попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава администрации Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель и десяток белорусских чиновников. ЕС считает их причастными к фальсификации выборов президента 9 августа и насилии в отношении протестующих.

Александр Лукашенко
Смотри также

ЕС принял решение о санкциях против Лукашенко и белорусских чиновников

Лицам из санкционного списка запрещается въезд в страны ЕС. Их европейские активы, если такие имеются, будут заморожены.

В начале октября Брюссель ввёл санкции в отношении ряда белорусских чиновников из-за фальсификаций на выборах и жёстких задержаний на акциях протеста. Фамилии Лукашенко в списке не было. В ЕС тогда отметили, что это невключение Лукашенко в список позволит вести с ним переговоры.

  • С 9 августа в Минске и других белорусских городах продолжаются массовые протесты. Тогда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Участники выступлений считают, что результаты были сфальсифицированы в его пользу, и требуют его отставки.
  • США и страны Запада легитимность Лукашенко не признали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG