В Вене распустят две мечети после теракта в центре города

В Вене распустят две мечети, которые посещал злоумышленник, расстрелявший четверых человек в центре австрийской столицы. Об этом сообщила министр по делам интеграции Сюзанне Рааб, передаёт Reuters.

Австрийские власти предполагают, что обе мечети исповедовали радикальные течения ислама, которых придерживался нападавший. В пятницу, 6 ноября, в мечетях прошли обыски. Рааб подчеркнула, что действия властей не являются атакой на религию.

В свою очередь министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что Вена признала недопустимые ошибки при обработке разведывательной информации, полученной от спецслужб Словакии.

Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный человек в течение нескольких минут стрелял в прохожих, посетителей кафе и полицейских в центре австрийской столицы. Сам нападавший был застрелен полицией. Им оказался 20-летний Куйтим Фейзулай, обладатель паспортов Австрии и Северной Македонии. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.

По делу о причастности к преступлению в Австрии задержаны 15 человек. Прокуратура Вены настаивает на аресте еще восьмерых.

Полиция Германии в пятницу, 6 ноября, провела обыски в домах и офисах четырёх человек, которые предположительно были связаны с венским исламистом.

В апреле прошлого года напавший на людей в Вене был осуждён на 22 месяца лишения свободы – за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к вооружённым отрядам "Исламского государства" (эта террористическая группировка запрещена во многих странах, в том числе и в России). Из тюремного срока, назначенного ему приговором, он отсидел лишь восемь месяцев и был освобождён в декабре прошлого года.

По словам главы МВД, Фейзулай был участником программы "дерадикализации". Но, несмотря на это и на все внешние признаки постепенной интеграции в австрийское общество, экстремист преследовал свои, противоположные цели.