Пост мэра Киева по результатам выборов остался за Виталием Кличко

Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева. За действующего главу горсовета проголосовали 50,52 процента избирателей.

Результаты объявила в пятницу на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия. В связи с тем, что Кличко набрал более 50 процентов, второго тура выборов мэра не будет, отмечает РБК Украина.

Администрацию украинской столицы Виталий Кличко возглавляет с 2014 года. До этого боксёр-профессионал два года возглавлял фракцию своей партии "УДАР" в Верховной Раде.

Выборы в местные органы власти проходили 25 октября. По их итогам, в Киевский городской совет прошли семь партий. Наибольшее число голосов, 20,52 процента, получила "Европейская солидарность". Далее следуют "УДАР", "Единство" Александра Омельченко, "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Другие партии не преодолели необходимый барьер в пять процентов голосов.