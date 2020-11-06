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Пост мэра Киева по результатам выборов остался за Виталием Кличко

Виталий Кличко на предвыборном плакате

Виталий Кличко победил на выборах мэра Киева. За действующего главу горсовета проголосовали 50,52 процента избирателей.

Результаты объявила в пятницу на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия. В связи с тем, что Кличко набрал более 50 процентов, второго тура выборов мэра не будет, отмечает РБК Украина.

Администрацию украинской столицы Виталий Кличко возглавляет с 2014 года. До этого боксёр-профессионал два года возглавлял фракцию своей партии "УДАР" в Верховной Раде.

Выборы в местные органы власти проходили 25 октября. По их итогам, в Киевский городской совет прошли семь партий. Наибольшее число голосов, 20,52 процента, получила "Европейская солидарность". Далее следуют "УДАР", "Единство" Александра Омельченко, "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос". Другие партии не преодолели необходимый барьер в пять процентов голосов.

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