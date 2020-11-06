В Беларуси Марии Колесниковой продлили арест до 8 января

В Беларуси члену президиума оппозиционного Координационного совета Марии Колесниковой продлили арест на два месяца, до 8 января.

Об этом сообщил телеграм-канал экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико, также находящегося под стражей.

Ранее в пятницу адвокат Людмила Казак, представляющая интересы Колесниковой, рассказала, что Следственный комитет отказался освободить её подзащитную под залог.

Колесникову вместе с другим арестованным членом президиума Координационного совета, адвокатом Максимом Знаком обвиняют в призывах к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности и суверенитету Беларуси. Местные правозащитники признали их политзаключенными.

Колесникова находится под стражей с 8 сентября. Её задержали на белорусско-украинской границе. По словам сторонников оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которые были очевидцами событий, на границе Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

После президентских выборов 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые выступления против объявленной ЦИКом победы Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты жёстко разгоняются сотрудниками силовых структур. Тысячи людей были задержаны, многие избиты. Власти также выслали из страны иностранных журналистов, освещавших акции.

6 ноября ЕС ввёл санкции против Лукашенко, его сына Виктора и 13 других высокопоставленных белорусских чиновников, в том числе главы администрации Лукашенко Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, председателя Следственного комитета Ивана Наскевича.

На Западе их обвиняют в причастности к фальсификациям на выборах и насилии в отношении мирных демонстрантов.