Мэрия Москвы попросила не ходить по городу без лишней необходимости

Жителям Москвы не следует перемещаться по городу пешком или на личном транспорте без лишний необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, переведенным на удалённую работу сотрудникам московских предприятий следует сидеть дома. Данчиков объяснил такие просьбы тем, что "эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом". Он напомнил о штрафах для компаний за нарушения правил, введённых на время эпидемии, а также рассказал о том, что в столице ежедневно обнаруживают почти полторы тысячи человек без масок и перчаток в общественных местах. По словам чиновника, за все время эпидемии было оштрафовано 160 тысяч жителей российской столицы.

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявлены ещё 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель в стране за все время пандемии. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали COVID-19, за сутки возросло почти на 17 тысяч, это максимум с начала пандемии. Умерли за последние сутки 378 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов в России приближается к 30 тысячам (29 887).