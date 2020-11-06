В России впервые более 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки выявлены ещё 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель в стране за все время пандемии.

В относительном выражении, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, прирост увеличился до 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали COVID-19, за сутки возросло почти на 17 тысяч, это максимум с начала пандемии.

Умерли за последние сутки 378 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов в России приближается к 30 тысячам (29 887).

Однако, по подсчетам Росстата, лишь за апрель – август в России умерли более 45 тысяч заразившихся, у почти 27 тысяч из них COVID-19 стал основной причиной смерти. Разницу с данными оперативного штаба в ведомстве объяснили тем, что включили в подсчеты умерших, у которых коронавирусную инфекцию диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.



Больше всего новых заражений в Москве – 6253 за сутки, в Санкт-Петербурге – 1171. Это максимум с начала эпидемии.