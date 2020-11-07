Росстат сообщил о смерти почти 9800 пациентов с коронавирусом в сентябре

В России за сентябрь умерли 9 798 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Росстата. Согласно опубликованным сведениям, коронавирус как основная причина смерти выявлен у 4 329 россиян. Еще у 870 человек он предполагается как основная причина, но для подтверждения данных требуются дополнительные медицинские исследования.

В 1 401 случае коронавирус повлиял на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. У 3 198 человек было зафиксировано заражение коронавирусом, которое, как предполагается, не повлияло на сокращение срока жизни.

В августе, согласно данным Росстата, с коронавирусом умерли почти 7,5 тысячи пациентов, в июле — 10 тысяч и почти 12 тысяч в июне. В мае таких было 12 452. В апреле — 2 712. Это значительно отличается от статистики, предоставляемой федеральным оперативным штабом по борьбе с распространением COVID-19.

Всего с апреля по сентябрь в России зафиксировано 128 тысяч избыточных смертей — то есть, смертность в стране значительно выше ожидаемой. Многие эксперты связывают это с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа. Согласно данным федерального штаба, от болезни скончались в четыре раза меньше человек — 30 251.