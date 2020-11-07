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В России второй день подряд выявлено более 20 тысяч заразившихся коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 20 396 заразившихся коронавирусом нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Накануне, 6 ноября, ежедневный прирост заболевших составил 20 582 человек, это максимум с начала пандемии.

Общее число выявленных заразившихся с начала пандемии достигло 1 753 836. Из них 1 312 927 вылечились, десятки тысяч — умерли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне рассказал "Первому каналу", что общее число больных COVID-19 в России сейчас составляет около 900 тысяч человек, из них 250 тыс. находятся в больницах. Эти данные больше чем в два раза превышают данные оперативного штаба — согласно им, прямо сейчас болеют только 410 тысяч человек.

Во многих регионах отмечается нехватка больничных коек и карет скорой помощи, сообщается о многочасовом, а в некоторых случаях многодневном ожидании медицинской помощи.

В московской больнице в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, уже закончились свободные места, сообщил 5 ноября главный врач госпиталя Денис Проценко в интервью RT. В городе закончилось около 70 процентов специализированных коек, выделенных для лечения людей с коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС заместитель мэра Анастасия Ракова.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире с начала пандемии достигло 49 322 827 человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Умерли 1 242 868 пациентов с коронавирусом, вылечились 32 480 626 человек. Эти данные опираются на сведения, сообщаемые национальными правительствами, поэтому они заведомо неточны.

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