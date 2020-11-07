Союзники США приветствуют победу Джо Байдена

Союзники США по военно-политическим и экономическим организациям незамедлительно отреагировали на сообщения о победе Джо Байдена в ходе президентской избирательной кампании 2020 года. Германия назвала "новой и волнующей главой" трансатлантического сотрудничества" предстоящий приход к власти новой администрации США.
Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии, ключевого союзника США в Европе, заявила, что ожидает развития сотрудничества с президентом Байденом. "Нашу трансатлантическую дружбу ничто не сможет заменить, и мы примем те вызовы, которые уготовило нам наше время", заявила Меркель.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что стала первой женщиной на посту канцлера Германии, а Камала Харис, соратник Байдена в борьбе за президентский пост, станет первой в истории США женщиной вице-президентом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо от лица правительства Канады поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующими президентом и вице-президентом США. У Канады и США чрезвычайно тесные взаимоотношения, не имеющие аналогов в мире, заявил глава правительства Канады. Он выразил желание совместно работать с Байденом и Харрис, с Конгрессом США в преодолении крупнейших задач современности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого многие считают "близким союзником Трампа", поздравил Байдена и Харрис с "исторической победой". "США это наш важнейший союзник и мы надеемся на тесную совместную работу на наших общих приоритетных направлениях - от борьбы за охранение климата до торговли и безопасности", заявил Джонсон.
Поздравления Джо Байдену, потомку выходцев из Ирландии и Камале Харрис направил премьер-министр Ирландии Микал Мартин.
Избранного президента США Джо Байдена и избранного вице-президента Камалу Харрис поздравили лидеры Франции, Италии, Австрии, Испании, Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что знает Джо Байдена как сторонника развития Североатлантического союза.
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