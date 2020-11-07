Хиллари Клинтон: Америка открыла новую страницу своей истории

Демократ Хиллари Клинтон, проигравшая в 2016 году президентскую гонку нынешнему президенту республиканцу Дональду Трампу, выступила с заявлением по поводу победы своих однопартийцев Джо Байдена и Камилы Харрис.

"Избиратели высказались. Они избрали Джо Байдена и Камилу Харрис будущим президентом и будущим вице-президентом. Это историческое событие - отказ от [президента] Трампа и открытие новой страницы в истории Америки".

Хиллари Клинтон поблагодарила каждого, кто помог состояться этому событию состояться. "Вперёд вместе" - такими словами Клинтон завершила своё заявление. Оно опубликовано в Твиттере:

У Хиллари Клинтон особые политические счёты с Дональдом Трампом. Она опытный американский политик, член Демократической партии, первая леди штата Арканзас (1983—1992), первая леди США (1993—2001), сенатор от штата Нью-Йорк (2001—2009). В администрации президента Барака Обамы она была Государственным секретарём США (2009—2013). В 2016 году в ходе напряжённой кампании за президентский пост потерпела неожиданное для многих поражение от кандидата Республиканской партии Дональда Трампа.

В апреле 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2016 года. Хиллари Клинтон была одним из наиболее популярных политиков Демократической партии.

В ноябре 2016 года, по итогам голосования коллегии выборщиков Трамп получил 304 голоса выборщиков, Клинтон - 227. По голосам избирателей Клинтон опередила Трампа почти на три миллиона голосов, набрав около 66 миллионов.Трампа поддержали 63 миллиона избирателей.

В марте 2019 года бывший госсекретарь США заявила, что не планирует участвовать в президентской кампании 2020 года.