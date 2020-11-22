Поверх барьеров с Иваном Толстым. Какого цвета музыка Блока?

Георгий Иванов говорил о «чёрной». Всегда ли это так? Блок воспевал и туманы, и Прекрасную Даму, и скифов, и сумрак неминучий, и революционный дозор на улицах Петрограда. Какая же из музык поэта самая достоверная? Участник программы - историк культуры Михаил Ефимов.
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