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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Какого цвета музыка Блока?

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Какого цвета музыка Блока?
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Какого цвета музыка Блока?

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Георгий Иванов говорил о «чёрной». Всегда ли это так? Блок воспевал и туманы, и Прекрасную Даму, и скифов, и сумрак неминучий, и революционный дозор на улицах Петрограда. Какая же из музык поэта самая достоверная? Участник программы - историк культуры Михаил Ефимов.

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