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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии города Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 8 ноября 2020

Ильхам Алиев в воскресенье заявил, что армия Азербайджана взяла под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе. В телевизионном обращении президент Азербайджана сообщил, что Шуша "освобождёна от армянской оккупации" и провозгласил установление азербайджанского контроля над Карабахом, сообщил "Интерфакс".

Шуша, один из ключевых городов Карабаха, находится в 11 километрах от Степанакерта, столицы самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики.

Несколькими часами ранее министр обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал о концентрации азербайджанских войск вблизи города Шуша. Из Степанакерта поступали сообщения о ночных боях за город. Представители Нагорно-Карабахской Республики утверждают, что столкновения в Шуше продолжаются, опровергая сведения об установлении азербайджанского контроля над городом.

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