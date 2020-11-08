В Тбилиси полиция применила водомёты против протестующих

В столице Грузии Тбилиси вечером в воскресенье произошли столкновения демонстрантов с полицией. Сотрудники правоохранительных органов применили водомёты и, по некоторым сообщениям, слезоточивый газ против сторонников оппозиции, собравшихся у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют отставки главы комиссии и назначения новых парламентских выборов.

Полиция заявила, что применила силу, потому что демонстранты пытались штурмовать здание. При этом она отрицает применение газа.

На выборах 31 октября, по официальным данным, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция, ведущая сила которой - Единое национальное движение Михаила Саакашвили - называет выборы сфальсифицированными. Представители оппозиции заявили, что откажутся от мандатов в новом парламенте.

Ранее на многотысячном митинге в Тбилиси в воскресенье лидеры оппозиции выдвинули ЦИК "ультиматум" - удовлетворить их требования в течение вечера. Этого, однако, не произошло, после этого демонстранты направились к зданию ЦИК, где их встретила полиция.