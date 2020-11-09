Счётная палата: убыль населения России выросла на 30% в 2020 году

За первые шесть месяцев 2020 года естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30 процентов и составила 316 тысяч 300 человек. Это следует из данных Счётной палаты. В целом демографическую обстановку в стране в ведомстве назвали неблагоприятной.

В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В целом по стране с января по июль число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года — в 1,2 раза). В 41 субъекте России это превышение составило полтора – два раза, говорится в оперативном докладе Счётной палаты об исполнении федерального бюджета .

На фоне карантинных ограничений миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 20 с половиной процентов.

Также сократилась численность занятых в экономике. Она уменьшилась более чем на полтора миллиона человек и составила 70 с половиной миллионов. Уровень безработицы в сентябре достиг максимума с 2012 года — 6,3 процента. Общее число безработных в России Счётная палата оценила в четыре миллиона двести тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии численность населения России в этом году сократится на 352 с половиной тысячи человек — это в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в последней версии проекта единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.

Правительство также вдвое ухудшило прогноз убыли населения в 2020 году. Суммарно с 2020 по 2024 годы численность населения сократится более чем на один миллион 200 тысяч человек. Прирост населения прогнозируется только в 2030 году.

В условиях пандемии коронавируса, цифры смертности на одну тысячу человек с начала 2020 года на 3,4 процента выше, чем за тот же период 2019 года.

Всего с апреля по сентябрь в России зафиксировано 128 тысяч избыточных смертей – то есть смертность в стране значительно выше ожидаемой. Многие эксперты связывают это с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа.