В Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу. Есть погибшие

В Воронеже солдат-срочник открыл стрельбу по людям на военном аэродроме "Балтимор". Об в понедельник утром сообщил портал "Моё! Online".

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, погибли три человека. Ещё один ранен и находится в реанимации.



По данным портала, стрельба произошла около 5 утра . Военнослужащий напал на группу людей с топором с пожарного щита, отнял у одного из них оружие и открыл стрельбу. Как уточнил источник ТАСС, нападавший стрелял из пистолета, который забрал у офицера.



Нападавший скрылся с места преступления. По другим данным, он забаррикадировался на территории части.

"Вести Воронеж" опубликовали ориентировку , согласно которой напавший военнослужащий - 20-летний Антон Макаров. При себе у него могут быть пистолет и два магазина с патронами.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье "Убийство".