Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

В мире с начала эпидемии коронавирусной инфекции было выявлено более 50 миллионов инфицированных новым коронавирусом. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса.

Почти 10 миллионов из них приходится на США, на втором месте Индия с почти 8,5 миллионами. Россия и Франция делят 4-5 места - в каждой из этих стран с начала эпидемии было выявлено около 1 миллиона 750 тысяч заражённых. На душу населения их больше всего в небольшом государстве Андорра - там коронавирусную инфекцию перенесло более 7 процентов от всего населения (в России это чуть более 1 процента).

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 миллион 250 тысяч, то есть средняя летальность на данный момент - около 2,5 процентов от числа инфицированных. В России по официальной статистике умерло более 30 тысяч человек, но в эту статистику включаются не все умершие инфицированные, а только те, у кого вирус был признан главной причиной смерти.

Более 35 миллионов человек выздоровели после перенесённой инфекции, активных случаев по всему миру сейчас около 14 миллионов.