Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов

В мире с начала эпидемии коронавирусной инфекции было выявлено более 50 миллионов инфицированных новым коронавирусом. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса.
Почти 10 миллионов из них приходится на США, на втором месте Индия с почти 8,5 миллионами. Россия и Франция делят 4-5 места - в каждой из этих стран с начала эпидемии было выявлено около 1 миллиона 750 тысяч заражённых. На душу населения их больше всего в небольшом государстве Андорра - там коронавирусную инфекцию перенесло более 7 процентов от всего населения (в России это чуть более 1 процента).
Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 1 миллион 250 тысяч, то есть средняя летальность на данный момент - около 2,5 процентов от числа инфицированных. В России по официальной статистике умерло более 30 тысяч человек, но в эту статистику включаются не все умершие инфицированные, а только те, у кого вирус был признан главной причиной смерти.
Более 35 миллионов человек выздоровели после перенесённой инфекции, активных случаев по всему миру сейчас около 14 миллионов.
- За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий показатель с начала эпидемии. Также самое большое число новых инфицированных выявлено в Москве и Петербурге - соответственно, 6897 и 1403.
- Первые случаи коронавирусной инфекции нового типа были отмечены в Китае в декабре прошлого года. В первые два месяца от эпидемии страдал главным образом Китай, где на жёсткий карантин был закрыт город Ухань и ещё ряд районов. С конца февраля началось быстрое распространение вируса в Европе, а затем в США и других странах мира. В большинстве стран, включая Россию, весной были введены карантинные меры. Летом распространение инфекции несколько замедлилось, однако осенью в Европе, России и США число инфицированных вновь начало расти - превысив весенние показатели. Ряд европейских стран вернулись к карантинным мерам.
- Ряд стран разрабатывают вакцину от коронавируса, однако пока ни одна из них не прошла все фазы испытаний.
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