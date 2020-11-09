Жданов оценил ущерб от последнего обыска в ФБК в 2 млн рублей

Ущерб от последнего обыска в офисе Фонда борьбы с коррупцией составил как минимум два миллиона рублей. Об этом "МБХ Медиа" рассказал директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, "точно не подсчитали, не всё смогли зафиксировать, и не всё занесли в протокол". Правоохранительные органы изъяли камеры, роутеры, личные компьютеры и даже забрали 17 тысяч рублей у одного из сотрудников ФБК. "Это точно больше, чем два миллиона", — сказал Жданов.

Сотрудник предвыборной кампании Любови Соболь по выдвижению в Госдуму Денис Ланвен ранее рассказал, что в ходе обыска 5 ноября у него украли из рюкзака 17 тысяч рублей, которые он должен был отдать за оплату съемной квартиры.

Фонд борьбы с коррупцией собирается пожаловаться на этот обыск в Европейский суд по правам человека, сообщил Жданов

5 ноября в московский офис Фонда борьбы с коррупцией и студию "Навальный Live" пришли с обыском. Обыск прошел из-за нового уголовного дела против Жданова о неисполнении решения суда. Жданов рассказал, что, по предварительной информации, приставы пришли с обыском в рамках исполнительного производства на 29 миллионов рублей.

Вероятно, речь идёт о долгах ФБК перед компанией "Московский школьник", поставляющей продукты питания в школы, которые в августе выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Ранее в рамках этого дела арестовали счета и квартиру основателя ФБК Алексея Навального.

Жданов связывает новое уголовное дело с предстоящими выборами в Госдуму, а также считает это местью властей "за те профессиональные действия, которые команда ФБК делала во время отравления Навального".

Основатель ФБК Алексей Навальный ранее заявил, что новая волна давления на организацию стала "единственным правовым последствием" того, что политика пытались отравить ядом из семейства "Новичок".

В 2019 году против Жданова уже возбуждали уголовное дело по статье о неисполнении решения суда — по версии правоохранительных органов, Жданов не исполняет решение суда и не удаляет фильм "Он вам не Димон".