В офис ФБК пришли с обысками. На его директора завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией в Москве, сообщил директор ФБК Иван Жданов. Обыск также идет в студии "Навальный LIVE".

Как стало известно в четверг, в отношении Жданова возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия. "5 ноября возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта", - сообщили ТАСС в Главном управлении ФССП России по Москве.

Жданов рассказал, что, по предварительной информации, судебные приставы пришли с обыском в рамках исполнительного производства на 29 миллионов рублей.

Вероятно, речь идет о долгах ФБК перед компанией "Московский школьник", поставляющей продукты питания в школы, которые в августе выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Ранее в рамках этого дела арестовали счета и квартиру основателя ФБК Алексея Навального. Как сообщают "Открытые медиа", обыск в студии "Навальный Live" ведут сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Основатель ФБК Алексей Навальный заявил, что новая волна давления на организацию стала "единственным правовым последствием" того, что политика пытались отравить ядом из семейства "Новичок".

В июле 2020 года Алексей Навальный объявил о грядущей ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник", которую связывают с Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.

В конце декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь проиграли суд. Их обязали заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр".

В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате "Московский школьник". В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.

В декабре 2019 года сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией и студию ютьюб-канала "Навальный Live". По словам Алексея Навального, обыски и изъятие техники формально связаны с делом о неисполнении решения суда удалить из ютьюба расследование ФБК "Он вам не Димон", посвящённое коррупционным связям премьер-министра России Дмитрия Медведева.