Глава МВД Эстонии объявил об отставке после высказываний о выборах в США

Глава МВД Эстонии и один из лидеров Консервативной народной партии Март Хельме объявил о своей отставке после заявлений о президентских выборах в США.

В воскресенье, 8 ноября, Хельме в эфире радиостанции TRE назвал избранного президента США Джо Байдена и его сына Хантера "коррумпированными персонажами". Сын главы МВД, министр финансов Мартин Хельме, при этом сказал, что результаты американских президентских выборов сфальсифицированы. Никаких подробностей министры не привели.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал высказывания абсурдными и призвал не подрывать эстонско-американские отношения. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что намерена обсудить заявления министров с главами МИД и Минобороны. В ответ Март Хельме сообщил, что не сделал ничего, что поставило бы под угрозу безопасность Эстонии. "Я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ", - подчеркнул глава МВД.

Основной день выборов в США прошёл 3 ноября. О победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена ведущие американские СМИ сообщили 7 ноября – после нескольких дней подсчёта голосов. Хотя официально итоги выборов в ряде штатов ещё не подведены, СМИ считают, что у президента-республиканца Дональда Трампа нет шансов опередить Байдена по числу голосов выборщиков. Трамп заявил, что намерен оспорить результаты выборов в суде.