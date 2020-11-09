Вакцина Pfizer от COVID-19 дала эффективность 90 процентов

Вакцина против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показала эффективность 90 процентов в третьей фазе испытаний. Об этом говорится в совместном пресс-релизе разработчиков препарата.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили саму вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. Компании уточняют, что по мере продолжения исследований процент эффективности может измениться. О том, как долго держится защита, не сообщается.

Согласно имеющимся прогнозам, компании произведут 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда – в 2021.

После сообщения об успешном испытании препарата от коронавируса мировые рынки и цены на нефть начали расти. Акции Pfizer выросли примерно на 14 процентов, а американские депозитарные расписки BioNTech – примерно на 25. Российские индексы также ускорили рост.

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал сообщения об испытаниях вакцины и росте рынков "отличными новостями".

В России зарегистрированы две вакцины. Они разработаны Центром Гамалеи и научным центром Роспотребнадзора "Вектор". Оба препарата получили регистрацию до завершения третьей стадии клинических испытаний. Это вызвало критику со стороны российских и зарубежных специалистов. До конца года в России может быть зарегистрирована ещё одна вакцина – разработка Центра имени Чумакова.

В мире с начала эпидемии коронавирусной инфекции, по последним данным, выявлено более 50 миллионов инфицированных новым коронавирусом. Почти 10 миллионов из них приходится на США. Это самый высокий показатель заболеваемости в мире. Умерли в мире с начала пандемии более миллиона человек.