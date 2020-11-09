Армянская сторона признала, что Шуша под контролем Азербайджана

Представитель самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики в понедельник заявил, что город Шуша, за который в последние дни велись бои, перешёл под контроль азербайджанских вооружённых сил.

"Враг находится на подступах к Степанакерту" - написал в фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян. Его слова приводит "Интерфакс".

Шуша - один из важнейших со стратегической точки зрения населённых пунктов Нагорного Карабаха, он расположен примерно в 11 километрах от Степанакерта, крупнейшего города региона.

О взятии Шуши накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армянская сторона тогда отвергла это заявление, утверждая, что бои за город продолжаются.

Министерство обороны Азербайджана в понедельник опубликовало видео, на котором над зданием администрации в Шуше военные поднимают азербайджанский флаг.

Шуша находилась под контролем армянских сил с 1992 года.

Азербайджан начал наступление в Нагорном Карабахе 27 сентября, за прошедшее время его войска заняли территории к югу от административных границ самопровозглашённой республики - вплоть до границы с Арменией, а затем начали наступление непосредственно в направлении Шуши и Степанакерта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что цель - полностью восстановить контроль Азербайджана над регионом. По его словам, проживающие там армяне могут получить гарантии местного самоуправления или культурной автономии.

Конфликт между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе начался ещё в конце 1980-х годов, в ходе боевых действий в начале 1990-х регион и окружающие его районы Азербайджана перешли под контроль армянских сил.