Пашинян: я подписал с Путиным и Алиевым заявление о прекращении войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в фейсбуке, что подписал вместе с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как пишет Пашинян, текст для него и для его народа "чрезвычайно болезненный", однако он принял решение его подписать на основании анализа ситуации на фронте. "Это не победа и не поражение" - пишет при этом Пашинян.

Текст заявления пока не опубликован.

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