Карабахский "Брестский мир"

Азербайджанские войска 7 ноября 2020 года окончательно взяли ключевой город Шуша в Нагорном Карабахе. Вечером 9 ноября было при посредничестве РФ было заключено соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном.

Согласно соглашению, боевые действия прекращаются. Агдамский район и часть Газахского района возвращаются Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

"Срок пребывания контингента РФ – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Азербайджану до 15 ноября 2020 года возвращается Кельбаджарский район, до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Армения оставляет при этом за собой Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Контроль за транспортным сообщением их двух частей Азербайджана через Армению осуществляют органы Погранслужбы ФСБ России.

Кровавая битва за Степанакерт не состоялась. Решено обойтись без гуманитарной катастрофы. В Азербайджане празднуют победу, хотя есть и недовольные тем, что противник не разгромлен окончательно. В Армении демонстранты пытались свергнуть подписавшего соглашение премьера Никола Пашиняна, который заявляет, что решение заключить мир принял по требованию армии.

Протестующие считают, что через 5 лет обезлюдевший и не имеющий защиты Карабах после ухода миротворцев России перейдет под контроль Баку. И для Армении - это Брестский мир. В отличие от Ленина, революционер Никол Пашинян за него может заплатить концом карьеры. Главная цель Путина - наказать "союзника" за цветную революцию - достигнута.

Последствия мирного соглашения по Карабаху обсуждают эксперты: Аркадий Дубнов, Сергей Марков, Илкин Маммадов, Григорий Шведов, Александр Искандарьян.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 10 ноября в 19:05