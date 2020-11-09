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Протестующие против прекращения войны в Карабахе ворвались в здание правительства Армении

Участники протеста против прекращения войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении, прорвав полицейский кордон. Трансляцию ведёт агентство “Новости Армении”.

Приблизительно несколько тысяч человек собрались в центре города, протестуя против ряда пунктов в заявлении о прекращении войны в Карабахе, которое подписал премьер-министр страны Никол Пашинян вместе с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным.

Они призывают граждан присоединиться к ним, скандируя "мы не сдадим земли".

Как сообщает корреспондент "Новости Армении", на улицах, прилегающих к зданию правительства сосредоточены большие силы полиции.

Соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики Нагорный Карабах было подписано вечером во вторник. Согласно ему Азербайджан восстановит контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области, над частью территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в регион будут введены российские миротворцы.

  • Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Азербайджан начал наступление с целью вернуть территории. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша.

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