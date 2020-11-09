Участники протеста против прекращения войны в Нагорном Карабахе ворвались в здание правительства Армении, прорвав полицейский кордон. Трансляцию ведёт агентство “Новости Армении”.

Приблизительно несколько тысяч человек собрались в центре города, протестуя против ряда пунктов в заявлении о прекращении войны в Карабахе, которое подписал премьер-министр страны Никол Пашинян вместе с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и России Владимиром Путиным.

Они призывают граждан присоединиться к ним, скандируя "мы не сдадим земли".

Как сообщает корреспондент "Новости Армении", на улицах, прилегающих к зданию правительства сосредоточены большие силы полиции.

Соглашение о прекращении боевых действий на территории непризнанной республики Нагорный Карабах было подписано вечером во вторник. Согласно ему Азербайджан восстановит контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области, над частью территории непризнанной республики Нагорный Карабах, в регион будут введены российские миротворцы.