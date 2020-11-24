Дороги к свободе. Смена власти в Республике Молдова

Первые задачи и возможные шаги Майи Санду на посту президента Молдавии, Виталий Портников обсуждает с Оазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова и Леонидом Литрой, старшим аналитиком Центра «Новая Европа».
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