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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Смена власти в Республике Молдова

Дороги к свободе. Смена власти в Республике Молдова
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Дороги к свободе. Смена власти в Республике Молдова

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Первые задачи и возможные шаги Майи Санду на посту президента Молдавии, Виталий Портников обсуждает с Оазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова и Леонидом Литрой, старшим аналитиком Центра «Новая Европа».

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