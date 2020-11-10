Генпрокурор США поручил расследовать утверждения о нарушениях на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр в понедельник уполномочил федеральных прокуроров начать расследования утверждений о нарушениях при голосовании и нарушений при подсчете голосов на выборах президента США, одновременно призывав прокуроров не гоняться за утверждениями, которые были "надуманными или преувеличенными". Письмо Барра цитирует "Голос Америки".

С утверждениями о нарушениях и фальсификациях на выборах выступают сторонники президента Дональда Трампа, который не признал своего поражения на выборах от демократа Джо Байдена. Как правило, участники выборов президента США признают поражение после того, как ведущие СМИ на основании хода подсчёта голосов выступают с прогнозом о победе их оппонента, однако в нынешнем году этого не произошло.

Накануне избирательный штаб Трампа подал иск в федеральный суд, пытаясь помешать властям штата Пенсильвания сертифицировать победу Байдена в этом штате. В иске, поданным штабом и двумя зарегистрированными избирателями, утверждается, что в системе голосования по почте в Пенсильвании якобы "отсутствовали все признаки прозрачности и возможности проверки, которые проходят те, кто голосует на избирательном участке". Демократы отвергают эти утверждения как необоснованные.

Избирательный штаб Трампа и республиканцы подают иски также в других штатах, где президент согласно предварительным результатам уступил Байдену с небольшим отрывом - в Джорджии, Мичигане, Висконсине, Неваде. В ряде штатов суды уже отвергли некоторые иски. Сам Трамп регулярно пишет в твиттере о действиях его команды юристов, однако пока не привёл конкретных свидетельств произошедших, по его мнению, нарушений.