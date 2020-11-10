В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алёхину и Риту Флорес

В Москве на выходе из кафе задержали двоих участниц Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, а также бывшего обвиняемого по «московскому делу» Самариддина Раджабова. Об этом "Медиазоне" сообщила сама Алехина.

Их везут в ОВД "Якиманка". Как сказала Алёхина "гуманно задержали, без насилия". Флорес опубликовала в твиттере фото, сделанное после задержания.

Причину задержания активистам не объяснили: "Были задержаны за то, что надели кокошники", — сказала Алехина. Сотрудники полиции проверили у них документы, а потом попросили пройти в автозак, сообщает телеграм-канал "Автозак LIVE" со ссылкой на очевидцев.

На прошлой неделе 4 ноября Алехину и Флорес также задержали, когда они в кокошниках вышли из супермаркета у метро "Нахимовский проспект". Их отпустили из отделения полиции с протоколами о нарушении самоизоляции из-за отсутствия масок и перчаток.

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. После этого полицейские задержали не менее десяти участников той акции, в том числе Марию Алехину. Александра Софеева арестовали на 30 суток по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.