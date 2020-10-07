Pussy Riot провели акцию против гомофобии в день рождения Путина

В Москве участники группы Pussy Riot провели акцию против государственной гомофобии. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры.

"Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы – дарим всем. "Радуга – это солнце после дождя", – сказали вы. Но мы – те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", – обратились участники акции к Владимиру Путину, которому сегодня исполняется 68 лет.

Они потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист Радио Свобода Артем Радыгин, выполнявший редакционное задание. Он доставлен в отделение полиции. Редакция Радио Свобода выясняет обстоятельства случившегося.

Сегодня же в Москве у здания администрации президента полицейские задержали журналиста издания Sota.Vision Дениса Стяжкина. Он снимал акцию движения "Левый блок", приуроченную ко дню рождения Владимира Путина. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил сам Стяжкин.

Стяжкин остался у здания ведомства уже после того, как ушли активисты. По его словам, он хотел понаблюдать реакцию чиновников на инсталляцию у входа в здание (активисты принесли к зданию ласты и клей). В это время к нему подошли сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) и вызвали полицию.

Полицейские задержали Стяжкина и доставили в отдел полиции "Китай-город". Причину задержания журналисту не объяснили. У него забрали пресс-карту и документы.

В прошлом году в Москве в день рождения Владимира Путина власти сорвали открытие выставки современных художников "Осень пахана". Главной темой выставки должно было стать полицейское насилие во время летних протестных акций в Москве.

Владимиру Путину сегодня исполняется 68 лет. Как сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин 7 октября намерен провести более десяти международных телефонных разговоров, а потом будет с друзьями, родными и близкими.

В прошлом году Путин отмечал свой день рождения в сибирской тайге.