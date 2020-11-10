В Архангельской области врачам больницы запретили фотографировать

В Архангельской области сотрудникам городской больницы города Коряжма запретили проводить митинги и фотографировать на территории медицинского учреждения. Приказ главного врача больницы опубликовала глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева в своём твиттере.

В документе говорится, что сотрудники учреждения могут организовать акцию, делать видео или фото только с письменного разрешения администрации. Корреспонденту Север.Реалии не удалось получить комментарий главного врача Татьяны Свиридовой по поводу опубликованного указа. В приёмной больницы сообщили, что она не появится в учреждении до конца дня.

В конце октября Министерство здравоохранения России разослало в подведомственные федеральные медицинские центры распоряжение, которое обязывает больницы и врачей согласовывать с министерством любые комментарии по поводу коронавируса.