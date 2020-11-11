Суд оштрафовал журналиста на 300 тыс. рублей за "фейк о COVID-19"

Суд в Нижегородской области приговорил журналиста Александра Пичугина, к штрафу в 300 тысяч рублей по обвинению в распространении фейка о коронавирусе. Об этом сообщает Центр защиты прав СМИ.

11 ноября Богородский городской суд признал Пичугина виновным в совершении преступления по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Защита будет обжаловать приговор, сообщил адвокат Тумас Мисакян.



Гособвинение просило для Пичугина наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

Уголовное дело за распространение ложных сведений о коронавирусе в отношении редактора интернет-проекта "Репортёр-НН", автора телеграм-канала "Сорокин хвост" Александра Пичугина было заведено 17 апреля. Ночью полиция провела в его доме обыск, изъяла телефон и ноутбук.

Поводом стала запись в телеграм-канале, в которой Пичугин в иносказательной форме критиковал РПЦ за проведение богослужений во время эпидемии. 12 апреля на канале "Сорокин хвост" появился текст, который начинался словами: "Внимание! Сегодня по всей стране проходит спланированная акция по инфицированию населения смертельно опасной болезнью." Этот пост, по-видимому, стал реакцией Пичугина на прямую трансляцию богослужения в Дивеевском монастыре в Вербное воскресенье, где, несмотря на угрозу распространения коронавируса, собрались десятки верующих.

По словам журналиста, своим сообщением он попытался выполнить просьбу губернатора Нижегородской области - найти какие-то особенные слова, чтобы убедить людей оставаться дома. "Но не все поняли сарказм", — сказал Александр Пичугин корреспонденту сайта "Idel.Реалии".

В марте 2020 года Госдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это можно получить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Административное наказание за аналогичное правонарушение предусматривают штрафы до 5 миллионов рублей, а при повторном – до 10 миллионов.