Умерших от COVID-19 будут хоронить в гробах с крышками из стекла

Закрытые гробы, в которых хоронят умерших от COVID-19, теперь будут делать со стеклянными крышками, чтобы люди могли традиционно проводить близких в последний путь. Об сообщил ТАСС директор Государственного бюджетного учреждения "Ритуал" Артем Екимов.

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке, все соединения полностью герметичны, отметил Екимов.

Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию, добавили в пресс-службе "Ритуала".

В условиях пандемии учреждение также оказывает бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг по уходу за могилами.

Ранее глава "Ритуала" сообщил в интервью РБК, что на фоне эпидемии COVID-19 число кремаций в Москве увеличилось до 72 процентов. По его словам, сегодня в случае смерти человека с коронавирусной инфекцией сотрудники "Ритуала" в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора предлагают его родственникам кремацию, но не настаивают на ней.

В России за последние сутки умерли 432 пациента с COVID-19. Это самый высокий суточный показатель за всё время пандемии. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 851 случай, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Лечение продолжают 434 672 пациента. Умерли за весь период пандемии, по разным оценкам, от 31 593 человек, указываемых в статистике оперативным штабом, до 120 тысяч человек, зафиксированных Росстатом в избыточной смертности в этом году.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4 477, выписаны 3 857 пациентов, умерли 73 человека.