Эффективность российской вакцины против коронавируса нового типа “Спутник V” по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92 процента. Об этом создатели заявили РБК. 9 ноября американская Pfizer и немецкая BioNTech сообщили о достижении 90-процентного результата на третьей стадии испытания своей вакцины.

После участия в испытаниях вакцины заразились 20 человек из контрольной группы, следует из сообщения разработчиков российской вакцины. Большая часть из них должна была получить плацебо.

В обследованиях участвовали более 16 тысяч добровольцев, получивших оба компонента вакцины. Ранее сообщалось, что испытания будут проведены на 40 тысячах пациентов. Эта разница так же не объяснена. Кроме того, эффективность оценивалась только после введения первой дозы двухкомпонентной вакцины.

Вакцина "Спутник V" разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована ещё до завершения испытаний, сейчас ей прививаются медики и чиновники. Сообщение о 92-процентной эффективности препарата появилось сразу после сообщения о 90-процентной эффективности американо-немецкой вакцины.

Её испытания так же не завершены, однако Pfizer планирует подать документы на регистрацию препарата для экстренного использования в американский регулятор FDA. При этом у этой вакцины есть серьёзный недостаток — она требует хранения и транспортировки при температуре -70 градусов, что затруднительно обеспечить за пределами богатых стран с хорошей медицинской инфраструктурой.