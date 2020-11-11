"Россия – сателлит Турции". Соцсети о карабахском соглашении

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился в ночь на 10 ноября подписанием соглашения о прекращении военных действий. Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана. То, что премьер-министр Никол Пашинян пошел на настолько невыгодные для Армении условия ради заключения мира, некоторые комментаторы расценили как геройский поступок.

Однако большинство сторонних наблюдателей считают иначе.

Глеб Кузнецов

1. Пашинян подписал безоговорочную капитуляцию. Это не мир, это не компромисс, это не достойное поражение, это именно безоговорочная капитуляция. Противник получил больше, чем мог рассчитывать. И прежде всего – самое главное, пожалуй – он получил индульгенцию за все, что он делал в последние полтора месяца.

2. Арцах с потерей Шуши и армии существовать не будет. Фактически пятилетний срок "мандата миротворцев" нужен только для того, чтобы все армянское население его покинуло "само". И это еще одно важнейшее приобретение Азербайджана. Создание институциональных условий для решения карабахского вопроса "само собой" без всяких "этнических чисток", которые так портят реноме.

3. Главное преимущество победителей –​ зафиксированная их "правота". Отрезанные головы, убитые военнопленные, разрушенные храмы и кладбища, фосфорные боеприпасы, сирийские террористы и так далее –​ это все перестало существовать после подписи Пашиняна. Новая реальность позволяет всем вздохнуть с облегчением –​ Армения сдалась сама. "Умер Максим ну и...". Не нужно больше обсуждений санкций, давления на корпорации –​ поставщики турецкой армии, признаний Арцаха муниципалитетами по всему миру, парламентских скандалов в первом мире по поводу военных преступлений и так далее. Все вздохнули с облегчением и уже забыли. Армения сама выпилила себя из мировой повестки, перестала быть "бельмом в глазу" и неудобным напоминанием про необходимость "что то делать" ( хотя бы в виде словесных интервенций в стиле Макрона) с неоосманизмом.

4. Для Армении это тройная трагедия. Все жертвы оказались напрасными. Карабах потерян и физически в горизонте пятилетки и морально. Кусок собственной территории отдан третьей стороне для обустройства комфортных для врага условий (коридор в Нахичевань). Никакое дальнейшее сопротивление невозможно. И все сделал тот человек, с которым армянское общество связывало огромные надежды на национальное возрождение и строительство новой Армении. Унылые пожилые клептократы так и не смогли, а Пашинян смог. Вместо "отечественной войны" –​ капитуляция, вместо "крови, пота и слез" –​ договор, в котором нет даже символического, формального уважения к суверенитету Армении.

5. В новом мире любой вопрос имеет "военное решение". Алиев как попугай повторял что "Карабахскую проблему Азербайджан решит войной". Это казалось невозможным, в том числе потому, что это выглядело как-то дико несовременным. Однако Турция с Азербайджаном не просто решили войной проблему Карабаха, но и добились колоссальных стратегических преимуществ в регионе, опираясь только и исключительно на военную силу. Это важный урок для всех.

В Армении возмущенные граждане штурмовали ночью здание парламента и избили спикера Арарата Мирзояна. В России мантру "Во всем виноват Пашинян" с готовностью подхватили провластные блогеры.

Аркадий Кайданов

Невероятная трагедия в Карабахе.

Проиграли обе стороны, пожертвовав сотни жизней своих сограждан.

Источник бойни –​ популизм уличного Пашиняна, о гипотетических итогах которого даже я, будучи абсолютно далеким от деталей, писал давно и неоднократно.

Неожиданно спокойная реакция российского МИДа на сбитый российский вертолет, тем не менее, не скрыла именно в эту минуту полученную Россией возможность под столом прищемить Алиева, вынудив его согласиться на ввод российских миротворцев.

В противном случае, Карабах превратился бы в выжженную территорию.

Погибшие российские вертолетчики невольно спасли жизни тысяч жителей Карабаха, которые просто обязаны установить им памятник.

С конкретным Пашиняном разберется сам армянский народ.

Но, к огромному сожалению, история никогда никого ничему не учит, поэтому оптимизма - ноль

Российские "государственники" договорились даже до сравнения Пашиняна с Навальным.

России пора предлагать на пост премьера своих кандидатов, считает Сергей Марков:

Армения. Здесь массовые выступления против Пашиняна и мирного договора. Ночью говорят сожгли офис фонда Сороса в Ереване. Поздно. Раньше надо было. Сейчас Пашиняна спасет, если он уводит всех прозападных политиков. Я бы вообще посоветовал ему взять главным политическим советником Маргариту Симоньян. Пусть она составит список новых членов правительства и нового руководство силовиков. Если вы думаете, что она не знает, не опасайтесь, –​ ей подскажут правильные фамилии.

Подсказывают фамилии политолог​ Константин Калачев и его комментаторы:

Российское руководство срочно ищет замену Пашиняну. Пока выбор между Галустяном и Петросяном. Маргарита Симонян лоббирует мужа –​ Тиграна Кеосаяна.

Андрей Тривайло

Гарик Мартиросян ещё есть. Презентабельно выглядит и говорить умеет))

Шансы у Маргариты Симоньян в Армении невелики, отмечает Илья Барабанов:

...Читаю, конечно, сетку Ч.Т.Д. в телеграмме сейчас и хочу рассказать, что в начале войны меня это очень удивило в Ереване. Там, не вникая в наши российские подробности, всерьез прислушиваются к Соловьеву, какому-то Багдасарову, черту лысому. Знают, что сказал Затулин или какой-нибудь всеми забытый дед из Совета федерации. Но что объединяет всех людей там –​ так это полное презрение к главе RT и ее мужу. Это не ненависть даже, таких сильных эмоций там нет, это брезгливость.

Причины поражения Армении анализирует Николай Митрохин:

Кратко, почему армяне на этот раз проиграли:

1. Карабах - очень слабо заселенная и интенсивно теряющая население территория. Азербайджанские районы под контролем НКР - вовсе пустыня в демографическом отношении, с руинами сел. Соответственно как ни мобилизуй население - его половозрелой мужской части с большим трудом хватит на первый ряд окопов растянутой линии фронта, плюс артилерия и всё.

2. Население Армении относится к карабахцам мягко говоря без восторга, особенно после двадцати лет их диктатуры (сначала Кочаряна, потом Саргсяна). Поэтому несмотря на отъезд некоторого количества добровольцев (возможно в основном выходцев из того же Карабаха) массовая мобилизация провалилась. Идея защиты Карабаха разумеется популярна, но на словах. Даже машины под это не отдавали. Поэтому с большим опоздание был принят указ о возможности их конфискации.

3. За 25 лет контроля над азербайджанскими районами вокруг НКР и независимого существования самой НКР так и не была создана полноценная (т.е. эшелонированная) система обороны по всей линии фронта. И полноценная система укрепрайонов в глубине от неё. Т..е. с востока и севера это было сделано, а на юге и на границе южной и горной части - нет. Поэтому пробив всего одну брешь в первом эшелоне обороны - на крайнем юге азербайджанские войска почти беспрепятственно заняли юг и оттуда смогли ударить в центр страны, через горы в которых не было вообще никаких оборонительных линий.

4. Оборонительные сооружения делались в основном - тяп-ляп. Делать лазы в горной породе никто не утруждался, окопы копались видимо грейдером (широкие и неглубокие), укрепленных пунктов обороны было мало. Средства маскировки тяжелых вооружений и окопов отсутствовали напрочь. Сами по себе вооружения (судя по горам гильз вокруг) стояли на одной и той же позиции по несколько дней. Вокруг них не было "щелей" для укрытия обслуги. Всё это объясняет почему беспилотники их легко находили и уничтожали.

5. Очевидно, что военные НКР вообще не следили за региональными войнами 2010-х годов разворачивающимися по соседству. Не было у них защиты от чужих беспилотников. Не было своих, даже таких дешевых, простых и эффективных как квадрокоптеры. Не был принят во внимание опыт установки на джипах и малых грузовиках орудий и минометов для повышения маневренности и противодействия прорыву групп противника. На военных (во всяком случае попадающих в кадр) в первые недели зачастую не было даже касок и нормальных бронежилетов. Они появились только к концу. Одной из причин этого было неоднократно попадавшиеся за эти дни упоминания что армянская диаспора была разочарована постоянным воровством всего того, что она отправляла на помощь Армении и НКР и просто устала помогать.

6. Очевидно что былые успехи, бравада и бодрая армянская пропаганда занижали чувство опасности у армянской пехоты и мобилизованных. Т..е. они до конца войны так и не научились соблюдать дистанцию между собой, пригибаться, рассредотачиваться на местности, маскироваться. В результате бегали группами по местности, где их и накрывали с воздуха и земли. Контратака по-армянски - это толпа немолодых мужиков с "Калашниковыми" топающими пешком на до зубов вооруженного противника - как в 1941-ом.

7. И вот это войско образца 1941-1994 года столкнулось с более менее современной пехотой и актуальной военной техникой, подкрепленной турецкой разведкой и сирийскими боевиками. За счёт большого количества накопленных устаревших вооружений, знания местности и высокой мотивации оно действительно хорошо держалось первую неделю и в целом удержало первую линию фронта. Однако практическое отсутствие резервов (тех самых ереванцев, что остались дома) и укреплений в глубине, где имеющиеся остатки сил могли бы удержать позиции хотя бы в горах привело к военной катастрофе - несмотря на всю самоотверженность рядовых бойцов. Могло бы быть, впрочем, и хуже.

Есть и мнение, что Россия подвела Армению, которая рассчитывала на полноценную военную поддержку.

Игорь Свинаренко

Армяне не догадались расспросить донецких:

--Вы небось думали вас как Крым немедленно присоединят к России? Не допускали мысли что вас кинут? "Вы там воюйте а мы посмотрим" Путин введи войска!!! - вы верили в это? Небось Кремль как-то намекал и подмигивал, типо вы начинайте, а мы прям на днях... Или вы были готовы к войне длиной в 6,5 лет и всем понятным лишениям? Или армяне не видели сходства? Интересно...

Без российского присутствия в регионе не обойдется в любом случае. Соблюдение мирного договора будут обеспечивать российские войска – их контингент рассредоточится по всей длине границы. Патриотически настроенные блогеры восхваляют очередное достижение Путина-миротворца.

В том, что Путину удалось развернуть ситуацию в свою пользу, уверены и многие оппозиционные блогеры.

Александр Рыклин

Как это ни прискорбно, но приходится констатировать –​ Путин по кругу всех вздрючил. Армян, азербайджанцев, турок, "западных партнеров". Вот так сейчас выглядит эта ситуация. Извините.

Аркадий Бабченко

У Путина в Карабахе всё получилось на триста процентов. Руками Азербайджана убрал взбрыкнувшего Пашиняна. Он уже воспринимается только и исключительно как предатель, от которого открещиваются все, несмотря на то, что ни у него, ни у Армении уже не было выбора –​ он хотя бы сохранил хоть часть Карабаха, вместо того, чтобы потерять его полностью.

Абсолютно нивелирована демократическая революция.

Полностью нивелирован вектор развития в Европу. Это уже надолго. Армения приведена обратно если уж и не в российское стойло, так под её сто процентный протекторат. Будете делать то, что я скажу, иначе потеряете и то, что осталось. Теперь Армения от России зависит полностью. Совсем. Абсолютно.

Получил ещё один замороженный конфликт со своими миротворцами внутри.

Получил собственный военный контингент на территории ещё одной суверенной страны –​ теперь российские военные де-факто находятся и в Азербайджане. Причем, если на Пашиняна он понятно чем давил, то интересно, чем давил на Алиева. Чем можно было заставить остановится человека, который уже практически отвоевал сакральные для его страны земли, остался только последний рывок, и заставить его подписать фактически отказ от победы? Прекращение поставки вооружений? Так там Турция с радостью займет рынок. Отказ от покупки нефти? Россия сама продает. Азербайджанский бизнес в Москве? Какие-нибудь тайные активы Алиева? Единственное, что приходит в голову. Не будьте диктатором в клановой авторитарной стране, завязанной на совместные интересы с другой диктатурой –​ по возможности старайтесь избегать этого.

Получил свою легитимизацию и в регионе, и, как основной игрок в этом конфликте, на международной арене. Теперь с ним, хочешь не хочешь, придется разговаривать мировому сообществу.

Утер нос Эрдогану.

Молдова, Украина, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан. На территории этих стран постсоветского пространства у России теперь есть либо свои базы, либо свои гибридные очаги влияния.

Жрать всех по одному –​ ну что, же, у чувака это получается.

Можно поздравить.

Есть даже версия, что Кремль намеренно "сдал" Армению Азербайджану.

Александр Подрабинек

А помните, два года назад, когда после бархатной демократической революции в Армении к власти пришел Никола Пашинян, все еще удивлялись: как это Кремль так молча все стерпел? Неужели образумился?

Так вот нет – не стерпел и не образумился. Политическая модель «наказание за самостоятельность» действует. Как за независимость от Москвы Грузия заплатила Абхазией и Южной Осетией, Молдова – Приднестровьем, а Украина – Крымом и отчасти Донбассом, так и Армения теперь платит за свою непослушность Нагорным Карабахом. Просто всему свое время.

Конечно, кремлевская месть – не единственная и вероятно даже не основная причина нынешней войны и ее последствий, но одна из очень важных. К тому же конфликт не исчерпан до конца и пространство для торгов осталось. Диктатору Алиеву при поддержке коллеги Эрдогана еще есть куда дальше двинуть свою армию и под фальшивым флагом восстановления государственного суверенитета лишить народ Нагорного Карабаха права на самоопределение. Да как бы и не жизни.

Сергей Шмидт

Интересный заплёт получился.

Россия наказала Украину за украинский майдан и оранжевую революцию тем, что лишила Украину Крыма, да и Донбасса фактически. И то, и другое –​ против формального международного права.

Россия наказала Армению за армянский майдан и оранжевую революцию тем, что позволила лишить Армению завоеванных азербайджанских территорий, да и Нагорного Карабаха фактически. И то, и другое –​ вполне соответствует формальному международному праву.

Вот за такие заплёты любители международной политики ее и любят. К таким вот международно-политическим "чудесам" общественность, собственно говоря, и готовили сериалом "Игра престолов".

Армении есть в чем упрекнуть Россию – но это еще не значит, что Кремль может диктовать в регионе свои условия, убежден ​Александр Морозов:

Армяне будут считать до конца истории, что Кремль, имея данные разведки о подготовке азербайджано-турецкой военной операции, не смог (или не стал) пытаться остановить ее дипломатически, а дал возможность Баку праздновать триумф. В уже проигранной ситуации Путин вынужден пойти на подписание договора –​ в котором, как справедливо пишут, Эрдоган вообще не участвует. У него тем самым развязаны руки. Путин ставит в Арцах свой миротворческий контингент, на следующее утро Алиев заявляет, что ситуация будет контролироваться российско-турецким альянсом, Песков вынужден опровергать. При этом Москва согласилась на российско-турецкую мониторинговую миссию. Сейчас можно возражать, мол, турок не будет в Арцахе, миссия будет на территория Азербайджана. Но завтра-то турки скажут: как мы можем участвовать в мониторинге, не бывая на месте событий. Это все очевидно. Таким образом, российские военные аналитики, которые пишут, что "Закавказье выиграл Эрдоган" –​ правы. Тут не видно другой интерпретации. Конечно, Кремль остается гарантом безопасности Армении, но теперь уже с совершенно другим контекстом: армяне будут считать, что Путин не сделал то, что мог. Со временем, конечно, они смягчатся и будут думать, что он и "не мог". То есть победит концепция: Путин уже был так слаб перед Эрдоганом к моменту начала разморозки конфликта, что и не мог уже ничего.

Мнение, что Эрдоган переиграл Путина, достаточно широко распространено.

Эль Мюрид

И еще одно замечание по поводу карабахской капитуляции. Когда участие Турции в войне стало уже откровенным и очевидным, я писал, что интерес Эрдогана - не собственно победа в Карабахе (хотя она, как необходимое условие и обязательна), сколько "зависание" ситуации в неопределенном положении. То есть - победа, но разгромная и не окончательная. Именно в этом случае Турция получает право на ввод своих сил в Азербайджан в качестве миротворцев и на неограниченно долгое пребывание в Закавказье. Эрдоган настолько прозрачно демонстрировал свои задачи, что нетрудно было понять его мотивы. Алиев заявил, что Турция также будет присутствовать в виде миротворческих сил в зоне конфликта.

Именно это у Эрдогана и получилось. Победа достигнута, но не окончательная. И дело здесь не в том, что Путину дали сохранить лицо - Эрдогану плевать на потёки косметических веществ по лицу своего партнера. А вот задача военно-политического присутствия Турции в регионе - она гораздо важнее, чем внешний вид Путина. Теперь Эрдоган защитил Южный газовый коридор на самом уязвимом участке и получил плацдарм для выхода к Каспию и далее - в зону Средней Азии. Трудно сказать, насколько велик Эрдоган как политик, но то, что наши бледные ничтожества – полные никто перед ним - факт.

Игорь Эйдман

Сам себя переиграл

Очевидно, что Путин предал Армению, дав Алиеву добро на войну, давно готовившуюся при поддержке Турции. Без санкции России Азербайджан просто не решился бы на такое масштабное наступление

Российский диктатор сделал это, стремясь наказать Армению за революцию, чужими руками нокаутировать её и поставить на колени, а потом разыграть роль миротворца и усилить военное присутствие в регионе.

План вроде бы удался. Но это временная удача. Глупо говорить, что "Путин всех переиграл". Всё глубже залезая в конфликты в регионе, он неизбежно столкнётся с Турцией. И результат этого, как показывает соревнование российского и турецкого вооружения на армяно-азербайджанской войне, может быть для России плачевным.

Апдейт. Столкновение с Турцией не за горами. Разгорается конфликт по поводу участия турков в "миротворческой операции".

Николай Подосокорский

РБК выпустил материал с заголовком "Эрдоган заявил Путину о правильном шаге в Карабахе". В новости сообщается, что "турецкий лидер оценил соглашение о перемирии между Арменией и Азербайджаном, назвав его «правильным шагом на пути к окончательному решению нагорно-карабахской проблемы»". Каким Эрдогану видится "окончательное решение" этого конфликта и ежу ясно.

Однако при чтении таких новостей может показаться, что Эрдоган теперь –​ старший партнер Путина, а Россия –​ сателлит Турции. Забыли и про "нож в спину" и про всякую субъектность. Теперь Турция оценивает, что на постсоветском пространстве делается правильно, а что нет. И не приведи бог ее рассердить?!

Константин Эггерт в Снобе пишет о поражении путинского режима:

Настолько унизительная капитуляция, как та, которую подписал под присмотром Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева Владимир Путин, никакому Козыреву не приснилась бы в самом страшном сне. Скоротечная карабахская война обернулась тяжелым поражением не только главного союзника Москвы –​ Армении, но и путинского режима. Эту неприятную, но закономерную новость не заглушить соловьиными трелями государственных пропагандистов про «мир», который принесет теперь на Кавказ российский миротворческий контингент. Не принесет. Точнее, принесет в лучшем случае перемирие. Соглашение Пашиняна, Алиева и Путина, с точки зрения Азербайджана и его спонсора –​ турецкого режима, –​ лишь этап на пути к полному контролю над Нагорным Карабахом и изгнанию из него армян.

Разрешен ли в итоге конфликт – вопрос спорный.

Константин Калачев

Территориальные споры имеют военное решение. И не только в Африке. Сухой остаток войны в Карабахе.

Андрей Десницкий

А я бы предложил задуматься вот о каком уроке Карабахского конфликта, актуальном для России, и не только.

Допустим, существует некий территориальный и/или национальный конфликт. Допустим, одна из сторон одержала решительную победу. Так вот, если она не предложит условий мира, хотя бы относительно приемлемых для другой стороны –​ война не будет закончена, а только приостановлена. И другая сторона будет копить силы и средства, будет выжидать подходящего момента и однажды бросит все эти накопленные силы на реванш. И у нее будут неплохие шансы, потому что десятилетиями граждане этой страны будут жить мечтой о таком реванше.

Лучше договаривайтесь.

Так или иначе, многие радуются тому, что в регионе хотя бы на время прекратилась война – пусть и такой ценой.

Александр Черных

Очевидно, что это не тот мир, за который мы пили в Армении и Арцахе. Не то окончание войны, которого ждали армяне. Не те действия Путина и России, на которые они надеялись. И все-таки – мир. Мир лучше войны. Время выдохнуть и задать друг другу вопросы – почему страна оказалась не готова к войне и как теперь жить дальше. Так, чтобы войны больше не было.

Я не политолог, не политик, не эксперт по региону. Я не думаю, что кому-то интересны мои личные мысли о действиях российского правительства. Я не готов отстаивать позицию, хороший это вариант для Армении, плохой или катастрофичный.

И я не представляю, что чувствуют люди из тех деревень, которые должны отойти Азербайджану. Все эти могучие старики с их гусями и гранатовыми садами, которые они возделывали всю жизнь. И все же… для меня все эти дни было самым главным желанием – чтобы остались живы все люди, которых я встретил в Армении и Арцахе, в тылу и на передовой, мирные и с оружием. Я переживал за каждого из них.

Виктория Ивлева

Нет радости в сердце от того, что в Карабахе перемирие, хотя перемирие и спасет на какое-то время жизни попавших в мясорубку убийств людей, но перемирие –​ совсем не мир, а зыбкость между миром и новой войной.

Империя ее, войну эту, обязательно придумает, состряпает и начнет, как только будет нужно.

И, пока империя жива, ничто не сможет уберечь ни от новых трупов, ни от кровавых рек, ни от ненависти и бредущих по дорогам беженцев...