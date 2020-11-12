Космошансон: соцсети о песнях главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина

Потрясающая новость: на сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина.

Строго говоря, о его творчестве было известно и раньше. Например, ещё больше трёх лет назад "Комсомольская правда" публиковала вот этот текст:

А за северным сияньем –

Полюса

И торосов долгих споров

Голоса

На небесном склоне звёзды

Моросят

И скрепят планеты старой

Тормоза.

У России ночь широка,

Но коротко лето

Слепит с Дальнего Востока

Солнце ближним светом.

И ласкают берег тихо

Океана лиры

Трубы моря дуют лихо

В сторону Сибири

Где корабль готовый к бою

Над бетоном прочным.

Облака пчелиным роем

Кружат над Восточным.

А за ним Байкал раскинул

Богатырски плечи

В его волнах рябью сгинул

Путь к туманам млечным.

Сжал Урал пружиной властной

Горный ряд России

Закалил характер страстный

В Чебаркуля сини.

А за ним в речной витрине

Век от века – долго,

Золотым Кольцом старинным

Любовалась Волга.

Пролетаю над Россией,

Крымом и Кавказом

Сколько веры нужно, силы

Нам в многообразье.

Чтоб сберечь подарок предков,

Стоит потрудиться

И в ночи хмельной и терпкой

Нам Россия снится.

Но он, как и другие творения Рогозина, очень понравился ценителям и теперь.

Алексей Макаркин:

Открыл для себя современного российского поэта-песенника, занимающегося стихосложением в свободное от выполнения многотрудных обязанностей время. Илон Маск никогда не достигнет таких творческих высот. Особенно замечательно про моросящие звезды, скрип планетных тормозов и лиру океана.

Антон Батагов:

Когда в стране и в мире всё до такой степени хорошо, как сейчас, и уже нет смысла в отчаянии, наступает стадия хохота. И вот в этом очень помогают песни на стихи великого поэта Дмитрия Рогозина, опубликованные вчера на сайте роскосмоса. Одних этих стихов вполне достаточно, чтобы положить Илона Маска на обе лопатки. В космос можно и не летать. Это же самые настоящие частушки.

Геннадий Смирнов:

Ну, то есть классическая бездарная и нелепая графомания, ничем не хуже и не лучше Захаровой. Но не спешите ржать, они руководят ровно так же, как пишут стишки. А осуждать за гармонию бесчеловечно. Мы же интеллигентные люди!

Методичка:

Должно быть, успехи советской космонавтики были связаны с песней "На Марсе будут яблони цвести", Рогозин решил продолжить традиции. Творчески пока не дотянул, но будет стараться.

Увлечение поэзией и песней - нередкое занятие у чиновников. Но одно дело, когда в ведомстве чиновника всё хорошо, и он делится творчеством в свободное от работы время или на корпоративах. Другое дело, когда чиновник делает целую страницу на сайте ведомства и публикует её прямо после нагоняя президента. Хотя чему удивляться: с чувством меры у Рогозина всегда были проблемы.

Алексей Беляков:

Мне нравится, что во власти у нас талантливые люди. Не просто талантливые – талантливые во всём.

Александр Коммари:

Приходит Вовочка из школы, дает папе дневник посмотреть. Папа читает: «Русский — 2, математика — 2, физика — 2,… Пение — 5. Господи! Этот дебил еще и поет!»

Бойлерная:

Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями. Вероятнее всего россияне с нетерпением ждут песен про распилы на космодроме Восточный и кибернаебалово с «роботом» Федором. Ситуация с попытками Роскосмоса увеличить финансирование стала более ясной.

Дмитрий Травин:

Есть такое известное выражение: «Талантливый человек талантлив во всем». Появление стихов, написанных Дмитрием Рогозиным, наводит на мысль, что правильнее было бы сказать: «Бездарный человек бездарен во всем».

Все, за что берется Рогозин, получается чрезвычайно плохо. В свое время он не смог сформировать серьезную политическую партию и стать влиятельной фигурой хотя бы в путинском окружении. Когда Рогозина сделали представителем России в НАТО, наши отношения с Западом лишь ухудшались. Потом его пристроили вице-премьером, но «таланты» Рогозина не пригодились в правительстве, поскольку ничего конкретно он делать не умеет. Наконец, бедолагу поставили на Роскосмос, примерно как в советское время никудышных руководителей ставили на сельское хозяйство: дело все равно безнадежное, сильно испортить его уже нельзя.

Сегодня ведь космонавтика с селом поменялись местами: зерноводство дает важнейший экспортный ресурс, тогда как «полеты в никуда», увы, лишь пожирают деньги без всяких перспектив. А Рогозин вместо развития отрасли занимается пиаром: сочиняет сказки про то, как Россия в перспективе будет осваивать Луну. И это, кстати, показывает, что сочинять примитивные тексты он умеет.

Я не думаю, что за Рогозина стихи сочинил какой-то «литературный негр». Подобных писателей нанимают обычно для написания липовых диссертаций, где творчества мало, но кропотливой работы много. А срифмовать слова можно за один вечер. Многие люди с гуманитарными склонностями умеют сегодня рифмовать. Особенно, если ты полагаешь, будто поэзия – это лишь рифма, а не душевная боль, которую хочется донести до людей. Душевной боли у таких, как Рогозин, вообще нет. Они очень собой довольны. И стихи для них оказываются дополнением к хорошему костюму, дорогому автомобилю, уютной вилле и элитарному образу жизни.

Вот, посмотрите, идет Дмитрий Олегович. Он при большой должности. Хорошо одет. И пишет стихи. Абсолютно свой человек для путинской элиты. Какой прогресс в сравнении с брежневской элитой! Те были плохо одеты, плохо образованы, жили на плохих цековских дачах, не имели диссертаций и не писали стихов.

Но в Рунете уже успели появиться пародии!

Леонид Каганов:

Мало кто знает, что не все песни Дмитрия Рогозина выложены на сайте Роскосмоса.

Запуск песни "Здесь будущее пилим" перенесен на конец декабря из-за выявленных неполадок в системе припева.

Песня "Ни пуха ни пера под килем звездолёта" была закончена и сдана на бумаге ещё в апреле, но проверка показала, что написано пока одно название.

Песня "Россия, мы сопла твои" развалилась на буквы во время окончательного сведения. Проект песни отправлен на доработку.

Песня "Прихлопнул я комарика на даче" была снята по личному распоряжению В.В.Путина в связи с должностным несоответствием целям и задачам госкорпорации Роскосмос.

Работа по остальным песням продолжается в штатном режиме.

Сергей Смирнов:

Написал стихи Рогозин –

Чудеса.

Верно слышит с перепою

Голоса.

Или чертиков увидел

За спиной.

И полился стихотворный этот

Гной.

Что нам Лермонтов, что Пушкин или

Фет,

Коль явился Божьим даром сей

«Поэт».

Не дожил до этих строчек

Иванов.

Тот, который к стихотворцам был

Суров.