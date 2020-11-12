Космошансон: соцсети о песнях главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина

Потрясающая новость: на сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина.
Строго говоря, о его творчестве было известно и раньше. Например, ещё больше трёх лет назад "Комсомольская правда" публиковала вот этот текст:
А за северным сияньем –
Полюса
И торосов долгих споров
Голоса
На небесном склоне звёзды
Моросят
И скрепят планеты старой
Тормоза.
У России ночь широка,
Но коротко лето
Слепит с Дальнего Востока
Солнце ближним светом.
И ласкают берег тихо
Океана лиры
Трубы моря дуют лихо
В сторону Сибири
Где корабль готовый к бою
Над бетоном прочным.
Облака пчелиным роем
Кружат над Восточным.
А за ним Байкал раскинул
Богатырски плечи
В его волнах рябью сгинул
Путь к туманам млечным.
Сжал Урал пружиной властной
Горный ряд России
Закалил характер страстный
В Чебаркуля сини.
А за ним в речной витрине
Век от века – долго,
Золотым Кольцом старинным
Любовалась Волга.
Пролетаю над Россией,
Крымом и Кавказом
Сколько веры нужно, силы
Нам в многообразье.
Чтоб сберечь подарок предков,
Стоит потрудиться
И в ночи хмельной и терпкой
Нам Россия снится.
Но он, как и другие творения Рогозина, очень понравился ценителям и теперь.
Открыл для себя современного российского поэта-песенника, занимающегося стихосложением в свободное от выполнения многотрудных обязанностей время. Илон Маск никогда не достигнет таких творческих высот. Особенно замечательно про моросящие звезды, скрип планетных тормозов и лиру океана.
Когда в стране и в мире всё до такой степени хорошо, как сейчас, и уже нет смысла в отчаянии, наступает стадия хохота. И вот в этом очень помогают песни на стихи великого поэта Дмитрия Рогозина, опубликованные вчера на сайте роскосмоса. Одних этих стихов вполне достаточно, чтобы положить Илона Маска на обе лопатки. В космос можно и не летать. Это же самые настоящие частушки.
Ну, то есть классическая бездарная и нелепая графомания, ничем не хуже и не лучше Захаровой. Но не спешите ржать, они руководят ровно так же, как пишут стишки. А осуждать за гармонию бесчеловечно. Мы же интеллигентные люди!
Должно быть, успехи советской космонавтики были связаны с песней "На Марсе будут яблони цвести", Рогозин решил продолжить традиции. Творчески пока не дотянул, но будет стараться.
Увлечение поэзией и песней - нередкое занятие у чиновников. Но одно дело, когда в ведомстве чиновника всё хорошо, и он делится творчеством в свободное от работы время или на корпоративах. Другое дело, когда чиновник делает целую страницу на сайте ведомства и публикует её прямо после нагоняя президента. Хотя чему удивляться: с чувством меры у Рогозина всегда были проблемы.
Мне нравится, что во власти у нас талантливые люди. Не просто талантливые – талантливые во всём.
Приходит Вовочка из школы, дает папе дневник посмотреть. Папа читает: «Русский — 2, математика — 2, физика — 2,… Пение — 5. Господи! Этот дебил еще и поет!»
Как пояснили в пресс-службе «Роскосмоса», раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями. Вероятнее всего россияне с нетерпением ждут песен про распилы на космодроме Восточный и кибернаебалово с «роботом» Федором. Ситуация с попытками Роскосмоса увеличить финансирование стала более ясной.
Есть такое известное выражение: «Талантливый человек талантлив во всем». Появление стихов, написанных Дмитрием Рогозиным, наводит на мысль, что правильнее было бы сказать: «Бездарный человек бездарен во всем».
Все, за что берется Рогозин, получается чрезвычайно плохо. В свое время он не смог сформировать серьезную политическую партию и стать влиятельной фигурой хотя бы в путинском окружении. Когда Рогозина сделали представителем России в НАТО, наши отношения с Западом лишь ухудшались. Потом его пристроили вице-премьером, но «таланты» Рогозина не пригодились в правительстве, поскольку ничего конкретно он делать не умеет. Наконец, бедолагу поставили на Роскосмос, примерно как в советское время никудышных руководителей ставили на сельское хозяйство: дело все равно безнадежное, сильно испортить его уже нельзя.
Сегодня ведь космонавтика с селом поменялись местами: зерноводство дает важнейший экспортный ресурс, тогда как «полеты в никуда», увы, лишь пожирают деньги без всяких перспектив. А Рогозин вместо развития отрасли занимается пиаром: сочиняет сказки про то, как Россия в перспективе будет осваивать Луну. И это, кстати, показывает, что сочинять примитивные тексты он умеет.
Я не думаю, что за Рогозина стихи сочинил какой-то «литературный негр». Подобных писателей нанимают обычно для написания липовых диссертаций, где творчества мало, но кропотливой работы много. А срифмовать слова можно за один вечер. Многие люди с гуманитарными склонностями умеют сегодня рифмовать. Особенно, если ты полагаешь, будто поэзия – это лишь рифма, а не душевная боль, которую хочется донести до людей. Душевной боли у таких, как Рогозин, вообще нет. Они очень собой довольны. И стихи для них оказываются дополнением к хорошему костюму, дорогому автомобилю, уютной вилле и элитарному образу жизни.
Вот, посмотрите, идет Дмитрий Олегович. Он при большой должности. Хорошо одет. И пишет стихи. Абсолютно свой человек для путинской элиты. Какой прогресс в сравнении с брежневской элитой! Те были плохо одеты, плохо образованы, жили на плохих цековских дачах, не имели диссертаций и не писали стихов.
Но в Рунете уже успели появиться пародии!
Мало кто знает, что не все песни Дмитрия Рогозина выложены на сайте Роскосмоса.
Запуск песни "Здесь будущее пилим" перенесен на конец декабря из-за выявленных неполадок в системе припева.
Песня "Ни пуха ни пера под килем звездолёта" была закончена и сдана на бумаге ещё в апреле, но проверка показала, что написано пока одно название.
Песня "Россия, мы сопла твои" развалилась на буквы во время окончательного сведения. Проект песни отправлен на доработку.
Песня "Прихлопнул я комарика на даче" была снята по личному распоряжению В.В.Путина в связи с должностным несоответствием целям и задачам госкорпорации Роскосмос.
Работа по остальным песням продолжается в штатном режиме.
Написал стихи Рогозин –
Чудеса.
Верно слышит с перепою
Голоса.
Или чертиков увидел
За спиной.
И полился стихотворный этот
Гной.
Что нам Лермонтов, что Пушкин или
Фет,
Коль явился Божьим даром сей
«Поэт».
Не дожил до этих строчек
Иванов.
Тот, который к стихотворцам был
Суров.
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