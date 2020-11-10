На сайте "Роскосмоса" появился раздел с песнями Рогозина

Песни главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина стали доступны на сайте госкорпорации. В специальном разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Нас бьют, мы летаем", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!"

В разделе размещена космическая музыка, он будет дополняться, все желающие могут присылать свои композиции, сообщил "Открытым медиа" представитель госкорпорации.

В 2019 году песни Рогозина прозвучали на День космонавтики в Кремлевском дворце.

Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен, как руководство Роскосмоса занимается космическими программами. В частности, Путин поручил "Роскосмосу" объяснить задержку программы "Сфера". Рогозин обвинил в задержке правительство.

Создание “"Сферы" было анонсировано в 2018 году Владимиром Путины во время прямой линии. Проект предполагает развёртывание группировки из 640 российских спутников до 2028 года. Они должны обеспечивать пользователей на земле высокоскоростным доступом в интернет и навигацией, и дистанционно зондировать поверхность Земли.