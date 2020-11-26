Время Свободы: "Если знали всё, то 27 сентября и надо было заключать перемирие" Похороны погибших и розыск пропавших армянских солдат

Суд по делу о гибели Боинга в Донбассе в 2014 году отказал защите в ходатайстве расследовать версии, альтернативные предложенной стороной обвинения***В Армении и Нагорном Карабахе хоронят погибших в недавнем конфликте с Азербайджаном, судьба многих десятков военнослужащих неизвестна***Отбитая женщинами у белорусского ОМОНа активистка – о том, почему она будет продолжать выходить на протесты