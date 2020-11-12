Штат Джорджия проведет аудит результатов президентских выборов

Штат Джорджия проведет ручной пересчет голосов, поданных во время президентских выборов в США, прошедших 3 ноября. Об этом решении заявил во вторник Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.

По предварительным данным, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата-республиканца Дональда Трампа на 14 тысяч голосов. Всего в штате в ходе президентских выборов проголосовало почти пять миллионов человек. По словам Раффенспергера, пересчет проводится согласно законам штата, позволяющим подобный аудит, если разрыв в голосах отданных за обоих кандидатов составляет менее половины процента. Пока никаких данных о значительных проблемах во время голосования не поступало.

Джорджия - штат, который традиционно голосует за республиканских кандидатов в президенты. Проигрыш Дональда Трампа был сравнительно неожиданным. 16 голосов выборщиков от Джорджии не смогут изменить исход выборов в пользу Дональда Трампа.

Одновременно, адвокаты избирательного штаба Трампа продолжают предъявлять иски в нескольких штатах, оспаривая то, что они называют нарушениями избирательного процесса. Очередной иск был подан в федеральный суд в Мичигане в среду. В нем утверждается, что официальным наблюдателям не был предоставлены условия для нормального контроля процесса подсчета голосов, что они зафиксировали случаи внесения имен в избирательные списки во время подсчета голосов, и также нарушения во время подсчета голосов. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о том, что штаб Трампа призывает суд признать недействительными "сотни тысяч" бюллетеней, поданных в Мичигане.

По словам комментаторов, штаб Трампа пока не представил никаких данных, дающих основания для отмены результатов выборов в каких-либо округах. Несколько исков штаба Трамп уже были отвергнуты судами. В двух случаях штаб Трампа одержал верх: Верховный суд США потребовал от Пенсильвании держать отдельно бюллетени, полученные по почте после выборов, и суд в Пенсильвании посчитал, что республиканским наблюдателям должны находиться ближе к столам, где производится подсчет голосов.