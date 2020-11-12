Минфин предложил сажать за незадекларированную криптовалюту

Министерство финансов предложило обязать владельцев цифровых активов, в том числе и криптовалют, сообщать налоговым органам об операциях с такими активами, если сумма операций превысила 600 тысяч рублей в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект ведомства.

Минфин хочет обязать россиян сообщать о получении цифровых активов, сделках с ними и об остатках на криптокошельках. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года. За непредоставление этой информации в срок предусмотрен штраф (50 тысяч рублей), а за предоставление неправомерных сведений — штраф 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты).

Уголовная ответственность будет наступать за незадекларированные операции с криптовалютой в крупном (от 15 млн рублей в течение трех лет) и особо крупном (от 45 млн рублей) размерах, если владелец не задекларирует их дважды в течение трех лет. В первом случае нарушителю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет или арест до 6 месяцев. Во втором — штраф от 500 тысяч до 2 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы — до трех лет.