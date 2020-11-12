Анкара: у Турции и России будут равные роли в мониторинге в Карабахе

На четвёртый день после подписания договорённостей о перемирии в Нагорном Карабахе и размещения там российских миротворцев по-прежнему остаётся не вполне ясной роль Турции в обеспечении поддержания режима прекращения огня.

В подписанном вечером 9 ноября заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана говорится о размещении только российских миротворческих сил на линии соприкосновения сторон, а также по периметру так называемого Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальные лица Турции заявляют и об участии Турции - выступающей фактически как союзник Азербайджана - в миссии по поддержанию мира.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг признал, что по поводу участия Турции в миротворческой миссии возникли "расхождения в понимании". По словам Пескова, Москва исходит из того, что в Карабахе будут размещены только российские военные. Взаимодействие же России с Турцией "будет в рамках мониторингового центра, который будет расположен на территории Азербайджана". А глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг, что турецкие военные не смогут выезжать на территорию Нагорного Карабаха.

Песков подчеркнул, что для размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе нужно согласие и Азербайджана, и Армении. Он также указал на то, что в телефонных переговорах президентов Турции и России "не обходится без нюансов", но, по его словам, все разногласия преодолеваются.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне заявил, что Анкара присоединится к миротворческим силам, размещаемым в карабахском регионе. Турецкая сторона прямо не заявляет, что её миротворцы будут размещены в Карабахе, однако настаивает на том, что в совместном мониторинговом центре её роль будет равной с Россией. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В ходе визита в Баку он подчеркнул, что окончательная цель достигнутого соглашения о перемирии - дипломатическим путём добиться передачи Азербайджану всех земель Нагорного Карабаха, включая те, которые он сейчас не контролирует.

По словам Чавушоглу, в Турцию в пятницу прибудет делегация из России, чтобы обсудить детали создания миротворческого центра. Где именно он будет развёрнут, какое число военных с обеих сторон примут участие в его работе - пока неясно. Меморандум о его создании был подписан накануне по итогам переговоров министров обороны Турции и России. "Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении сторонами режима прекращения огня. Он будет фиксировать нарушения путем визуального наблюдения, беспилотных летательных аппаратов и оценивать данные из других источников. Центр будет рассматривать любые жалобы, вопросы или проблемы, связанные с нарушениями договоренностей" - сообщил по их итогам "Интерфакс".