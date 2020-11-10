Коридоры, миротворцы, анклавы. Итоги 44-дневной войны

В Армении утром во вторник полиция взяла под охрану правительственные здания, в которые накануне ночью ворвались недовольные подписанием мирного договора между этой страной, Азербайджаном и Россией. В результате войны, активная фаза которой продолжалась в Нагорном Карабахе 44 дня, большинство районов самопровозглашенной республики отойдут Азербайджану. Одни эксперты называют в числе основных бенефициаров конфликта не только Азербайджан и помогавшую ему Турцию, но и Россию, которая впервые разместит своих военных на азербайджанской территории и поставит Ереван практически в полностью зависимое от себя положение. Другие считают произошедшее внешнеполитическим поражением Владимира Путина.

Пока в Баку праздновали победу в войне, в Ереване протестующие громили кабинет для заседаний правительства. Утром премьер-министр Армении Никол Пашинян, развеяв слухи о своем бегстве из страны, вышел в прямой эфир в своем фейсбуке и рассказал, что после совещаний с военными решил прекратить боевые действия и подписать договор, который многие его сограждане считают фактической капитуляцией. "Это решение было принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок самых сведущих в военной ситуации лиц", – сказал он. Представители армии подтвердили, что решение было согласовано с ними. Утром во вторник был опубликован обновленный список потерь Армении и Нагорного Карабаха в войне: согласно ему, с 27 сентября погибли 1302 военнослужащих.

Баку, 10 ноября:

Что получили Армения и Азербайджан по итогам соглашения?

Утром 10 ноября соглашение между сторонами конфликта и Россией было опубликовано на официальном сайте российского президента. Его содержание отличается от текста, появившегося накануне вечером на сайте армянской редакции российского государственного информационного агентства "Спутник". В частности, из текста пропало упоминание о возвращении Азербайджану территорий, удерживаемых Арменией в Газахском районе (речь идет о селе Верхняя Аскипара, одном из азербайджанских анклавов на территории Армении, де-факто контролируемых властями этой страны).

Азербайджан:

Получает все районы Нагорного Карабаха, кроме Степанакерта, а также тех районов вокруг него, которые на 9 ноября были под контролем Армении, в том числе города Мардакерт и Мартуни.

Получает транзитный сухопутный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном, который соединит населенную азербайджанцами Нахичеванскую автономную республику и Азербайджан.

Азербайджанская армия остается в Карабахе, в то время как армянская обязана полностью покинуть его.

Армения:

Оставляет за собой столицу Нагорного Карабаха и небольшое количество прилегающих к нему территорий, которые армянской армии удалось удержать до полуночи 10 ноября.

Получает коридор для транспортного сообщения между Карабахом и Арменией шириной в 5 километров, который будет контролироваться российскими миротворцами как минимум 5 лет.

Оставляет за собой формальный суверенитет над приграничной территорией на юге страны, по которой пройдет транзитный коридор между Нахичеванской автономной республикой и Азербайджаном. Безопасность коридора будет обеспечивать Россия.

Турция:

Фактически впервые в современной истории получает транзитный сухопутный коридор с Азербайджаном (через Нахичеванскую автономную республику).

На этой карте показаны территориальные приобретения Азербайджана в Карабахе по итогам войны (все, кроме окрашенного в синий цвет) и Лачинский коридор из Армении в Степанакерт (синяя линия):

Что остается неясным?

В деталях – многое. Основные моменты, требующие дальнейшего прояснения на официальном уровне, пока таковы:

Доступ из Армении в Карабах по Лачинскому коридору. Дорога, соединяющая Степанакерт и Армению, проходит через город Шуша (арм. Шуши). В соглашении говорится, что Лачинский коридор не должен затрагивать Шушу, для чего в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по коридору в обход города. Как именно российские миротворцы будут обеспечивать движение людей и грузов через Шушу до тех пор, пока новая дорога не будет построена, остается неясным, учитывая, что Шуша – знаковый город для армян и именно после его взятия азербайджанской армией Армении пришлось подписать мирное соглашение.

Будут ли в Карабахе турецкие миротворцы? Россия начала отправку своих военных в Армению еще в понедельник днем (всего их планируется разместить около 2000) – информация об этом утекла в интернет благодаря депутату Ульяновской областной думы. В тексте соглашения на сайте kremlin.ru говорится только о российских миротворцах, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к согражданам заявил, что турецкие миротворцы также будут находиться на территории Карабаха. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможность размещения в зоне соприкосновения сторон турецких военных. Подробнее об этом вопросе можно прочитать здесь:

Доступ из Армении в Иран и коридор из Нахичевани в Азербайджан. Для Ирана, который еще недавно претендовал в этом регионе на роль лидера, но с тех пор уступил первенство Турции, сухопутный азербайджанский коридор вдоль армяно-иранской границы может стать большой головной болью, особенно учитывая тот факт, что значительную часть населения севера Ирана составляют этнические азербайджанцы. Пока неясно, как будут разводиться потоки людей и транспорта, неизбежно пересекающиеся на пути из Армении в Иран и из Нахичевани в Азербайджан. С похожей проблемой столкнулись в Израиле при обсуждении "сделки века" с палестинцами, предложенной Дональдом Трампом. Трамп, например, выступил с идеей строительства эстакады, которая могла бы связать отрезанные сейчас друг от друга сектор Газа и Западный берег Иордана – так, чтобы подобная дорога не проходила непосредственно по израильской земле. Какое решение будет в итоге найдено в случае Армении, Азербайджана, Ирана и Нахичеванской автономной республики, пока можно только гадать. В мирном соглашении ничего не говорится о строительстве новой дороги для "нахичеванского коридора", так что вполне вероятно, что будет использована существующая ныне, а контроль за передвижением азербайджанского транспорта, как записано в документе, будет осуществлять погранслужба ФСБ России.

Еще одна карта, на которой белой пунктирной линией (внизу) иллюстративно показан транзитный сухопутный коридор из Нахичеванской автономной республики (граничащей с Турцией) в Азербайджан. Серым цветом на карте обозначена территория Ирана, с которым Армения имеет тесные экономические связи. Единственный пропускной пункт между Арменией и Ираном, Агарак-Нордуз, находится всего в нескольких километрах от Нахичеванской АР:

Что говорят эксперты и пользователи соцсетей не из Армении или Азербайджана?

Недостатка в экспертных мнениях об итогах 44-дневной войны между Нагорным Карабахом (включая Армению) и Азербайджаном (при поддержке Турции) нет. Все они сводятся к нескольким пунктам: произошедшее является вынужденной, но во многом предопределенной капитуляцией Армении; Владимир Путин умело воспользовался сложившейся ситуацией, чтобы показать, что Россия сохраняет статус важного игрока в Закавказье, и ввести своих военных на территорию еще одной постсоветской страны (Азербайджана); Ереван политически становится еще более зависим от Москвы и может забыть о проевропейских устремлениях; режим Алиевых в Азербайджане получает все шансы сохраниться на долгие десятилетия; Турция и Эрдоган подтверждают свое лидерство в регионе; современные региональные войны окончательно вошли в эру высоких технологий, при которой даже высоко мотивированная и неплохо вооруженная армия бессильна против высокотехнологичных беспилотников, методично уничтожающих силы противника, включая продвинутые системы ПВО.

Виталий Портников:

То, чем завершится война в Карабахе, я объяснил ещё неделю назад: конечно, идеальный вариант для Кремля – это передача под контроль Азербайджана районов вокруг Нагорного Карабаха и ввод в сам Карабах российских миротворцев. Это позволит Москве сохранить и усилить свое влияние в Армении, потому что с этого момента только Россия и никто другой станет гарантом безопасности карабахских армян. И это позволит "взять на мушку" Азербайджан. Потому что любой удар по позициям российских "миротворцев" – или имитация этого удара самими "миротворцами" – позволит России начать военные действия уже на территории самого Азербайджана. Как в Грузии в 2008 году. А это может оказаться небесполезным, если власти в Баку вдруг станут излишне "прозападными".

Политика – точная наука. Эмоциям и конспирологии в ней места нет. Политике нужно учиться – иначе ты неизбежно проиграешь сильному врагу, даже если возомнишь себя победителем.

Иван Преображенский:

Война в Нагорном Карабахе на этот раз, похоже, завершена. Подписано соглашение, закрепляющее разгром Армении, но откладывающее получение Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом.

План Лаврова + элементы плана Гобла. Если бы Пашинян уступил давлению Кремля в апреле, Армении бы это обошлось хотя бы без стольких убитых и, точно, за ней осталась бы как минимум Шуша, а может, и еще два района.

Кремль победил Пашиняна и защитил "российские стратегические интересы", как их понимают в окружении Путина.

Россия получает под свой контроль все стратегические транзитные коридоры через азербайджанский Лачин в Нагорный Карабах, и через юг Армении – в Нахичевань.

Турция получает резкое ослабление Армении, влияние на Азербайджан, и идеологи пантюркизма могут записать на свой счет условный "пантюркистский коридор" (но под российским "мандатом", как это называлось раньше). В коридоре, судя по заявлению Алиева, будет и турецкий контингент.

Алиев получает примерно все, что хотел.

Армения получает скорую отставку правительства, реваншистские настроения, возможное партизанское движение и полный политический контроль со стороны России.

Юрий Бутусов:

[...] По сути, война была проиграна 17-18 октября. В эти дни армянская оборона в районе Джебраила и Гадрута была полностью прорвана, и азербайджанские войска вышли на оперативный простор к границе Армении и к Лачину. Я написал о разгроме Армении 19 октября: приложил карту, рассказал об обстановке, последствиях, дал прогноз – можно посмотреть, сравнить с результатами. Однако руководство Армении решило не сообщать народу о тяжелой обстановке, а продолжало рассказывать о наступлении общевойсковых соединений противника как о "прорывах ДРГ". А нашу карту назвали "неполной информацией украинских блогеров".

Вместо трезвой оценки критической обстановки и выработки новой тактики в связи с беспрецедентным господством в воздухе азербайджанских дронов, руководство Армении продолжало успокаивать самих себя, и не реагировала адекватно на этот новый фактор. В результате попытка контрнаступления под Горадизом провалилась под ударами беспилотников, а лучшие армянские ударные подразделения были расстреляны на открытых пространствах под Физули-Гадрутом-Джебраилом без прикрытия ПВО, это лишило устойчивости оборону в сражении за горные районы Лачин-Шуша.

Замалчивание проблем в обороне, привело к тому, что критические ситуации начального периода войны оправдывали, а не исправляли. Странная негибкость для демократического армянского общества. Но понятная для нас, для пост-советских демократий.

А ведь судя по видео очевидно, что силы и средства ПВО применялись крайне рассредоточенно, что не позволило на протяжении всей войны прикрывать войска от дронов, не позволило прикрыть даже сами средства ПВО или хотя бы нанести большие потери главным ударным средствам Азербайджана – Байрактарам. Торы, Буки и все что есть, надо было направлять под Горадиз и Джебраил сразу после начала азербайджанского наступления, причем применять ПВО комплексно, а не бросая в бой ЗРК по-одному. Новейшие армянские истребители Су-30 вообще не выполнили ни одного боевого вылета, поскольку им не обеспечили целеуказание, армянское командование оставило на земле свои самые дорогостоящие системы вооружений.

При этом армянская армия сражалась в этих условиях отчаянно, и нанесла азербайджанцам большие потери, была одержана победа в целом ряде боев, войска проявляли массовый героизм и самопожертвование, отступали только после больших потерь.

Юрий Романенко:

Конец Пашиняна. Все, что нужно теперь всем от Пашиняна – поставить подпись под соглашением с Путиным и Алиевым. Далее больше он никому не будет нужен. Если он не поставит, то Армению это от поражения не спасет. А Пашинян уже выглядит как предатель и его могут просто завалить. Тем более, что Россия контролирует силовиков и пророссийские партии Армении. Пашиняну по сути надо просить гарантии безопасности от России. И в этом большая ирония, учитывая прозападные устремления Никола. Поставив подпись Пашинян даст возможность Путину и Алиеву требовать выполнение обязательств. В качестве альтернативы Пашинян и правительство могут испариться куда-то, оставив страну без руководства. Приход пророссийских политиков к власти в Армении был бы скомкан необходимостью подписать капитуляцию, поскольку без поддержки России и в условиях развала руководства страной, Армении проблематично продолжать борьбу за Карабах, которая и так уже проиграна. Поэтому, я думаю, что россияне заставят Пашиняна сыграть роль Януковича, которую тот не сумел до конца сыграть. И дать России довести до конца свою партию.

Пашинян сегодня оказался в шкуре Эдварда Бенеша - президента Чехословакии в 1938 году. Этот кроткий и честный человек был вынужден поставить подпись под Мюнхенским сговором. К сожалению, в мировой истории для того, чтобы быть успешным правителем мало быть хорошим человеком. Чаще всего, это скорее проблема, чем достоинство. Вот так и с Пашиняном получилось.

Так что помните об этом, когда видите хорошеньких розовых соросят, которые рассказывают сказочку о хорошей жизни.

Алексей Макаркин:

Сто лет (без трех недель) назад в Александрополе (ныне Гюмри) был подписан мирный договор между кемалистским правительством Турции и Арменией, предусматривавший отказ от планов создания "великой Армении" и потерю Карса и Арарата. Правительство Армении, подписавшее этот договор, к тому времени уже было свергнуто большевиками, но зафиксированные им границы действуют до сих пор.

Сейчас речь не идет о непосредственных территориальных потерях, но эффект может быть сравнимым. Не только потерян "пояс безопасности", но и азербайджанская армия находится в Шуше, что лишает Нагорный Карабах любых перспектив нормального развития. Речь может идти только о выживании.

Алиев в этой ситуации – победитель и национальный герой. Эрдоган - лучший друг Азербайджана, Турция посредством непрямых действий получила максимум возможного, что важно для Эрдогана в условиях печального положения дел в турецкой экономике (российский опыт 2014-2015 годов показывает, что люди нередко готовы предпочесть в таких ситуациях предпочесть политику экономике – "телевизор холодильнику"). И, похоже, будет развивать отношения с Грузией, расширяя присутствие на Южном Кавказе.

Пашиняна сейчас будут обвинять в некомпетентности и предательстве - протестующие патриоты уже ворвались в здание правительства в Ереване. Причем в первых рядах обвинителей будут те, кто сверг Тер-Петросяна за попытку достичь компромисса на выгодных условиях, а затем два десятилетия готовился к прошедшей войне. И кто несет куда большую ответственность за случившееся, чем премьер, управляющий страной последние 2,5 года.

Россия становится гарантом выживания армян в Карабахе – тем самым Армения остается ее союзником. Но без энтузиазма (как Азербайджан с Турцией), а вынужденно и с внутренним разочарованием в связи с завышенными ожиданиями. В общественном сознании будет действовать аналогия с Александрополем, перед которым Ленин договорился с Ататюрком.

Андрей Мальгин:

Короче, руками Алиева Путин раздавил оранжевую революцию в Армении. Больше никаких армянских майданов, никаких пашинянов, сидите тихо под чутким руководством какого-нибудь армянского Януковича. Или вы сомневаетесь, что Пашинян – всё?

Теперь относительно "миротворцев". Я лично был на карабахской войне весной 1991 года. Еще существовал СССР и советские солдаты как раз играли роль "миротворцев" между Арменией и Азербайджаном. Их роль сводилась к тому, что они активно торговали оружием и с той, и с другой стороной. Охотно и за малый прайс сдавали и тех, и других. Предполагаю, что с тех пор российская армия основательно деградировала, и мира не будет. Тем более теперь по факту вооруженные силы РФ будут на постоянной основе размещены на территории независимого Азербайджана. Азербайджанцы скоро поймут (как уже поняли молдаване и грузины), что вытряхнуть этих "миротворцев" будет не так просто. Будет ли российская оккупация чем-то лучше армянской? Это еще вопрос.

"Это серьезное поражение российской внешней политики"

В долгосрочной перспективе Москва скорее проиграла, чем выиграла по итогам конфликта в Нагорном Карабахе, – считает независимый военный аналитик Юрий Федоров, с которым Радио Свобода подробнее поговорило об итогах 44-дневной войны для России.

"Россия длительное время претендовала на то, чтобы играть доминирующую политическую и стратегическую роль на Южном Кавказе в одиночку. Прежде всего это касалось Азербайджана и Армении: Москва снабжала оружием и ту, и другую сторону. В итоге оказалось, что Турция играет как минимум такую же роль. Без Турции подписание соглашения о прекращении огня было бы невозможным, да и само соглашение практически полностью воспроизводит турецкую позицию. Это серьезное поражение российской внешней политики, Россия долгое время не хотела как замечать растущую роль Турции, так и слабость Армении. Существует мнение, что Москва также хотела наказать премьер-министра Армении Никола Пашиняна за его прозападные устремления и поэтому даже провоцировала Азербайджан на начало боевых действий в Карабахе.

Но если и так, получилось совсем не то, чего ожидали в Москве. То, что Россия не пришла на помощь Армении в рамках ОДКБ, хотя речь и шла о территориях, которые, согласно резолюциям ООН, являются азербайджанскими, ставит под сомнение стратегическую роль России на постсоветском пространстве. Если Россия не может обеспечить безопасность своего союзника, возникает вопрос: какой смысл в том, чтобы страны бывшего СССР ориентировались на нее как на гаранта своей безопасности? В итоге они уже начинают ориентироваться на другие силы: Азербайджан – на Турцию, страны Центральной Азии – на Китай; Латвия, Литва и Эстония давно стали членами НАТО, Украина ориентируется на Европу, а в последнее время и на ту же Турцию. Армения могла бы попробовать начать ориентироваться на Иран, но дело в том, что северная часть Ирана населена азербайджанцами, и это один из факторов, из-за которого Иран занял нейтральную роль в этом военном конфликте – чтобы не создавать лишнюю напряженность на своей территории.

Иран может сыграть какую-то роль в будущей внешнеполитической ориентации Армении, но я не думаю, что решающую. Скорее Армения будет искать помощи у европейских государств, но реальных силовых возможностей поддержать Армению в таких внешнеполитических условиях у стран Европы просто нет".