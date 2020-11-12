Возле Норильска произошел крупный разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на автодороге "Норильск - Кайеркан", в нескольких километрах от Норильска. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Первыми о случившемся в соцсетях заявили местные активисты.
Авария произошла вечером 11 ноября. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Установлено, что разлив дизельного топлива произошел из принадлежащего АО "Таймырская топливная компания" (входит в "Норникель") бензовоза , на проезжую часть вылилось более 2 тонн топлива, сообщили в ведомстве, отметив, что собственник бензовоза и занимается устранением последствий аварии.
На участке автодороги, где произошел разлив, введён режим повышенной готовности.
- Из-за разлива в мае 2020 года под Норильском около 20 тысяч тонн дизельного топлива в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Тогда в компании "Норникель" ущерб от разлива оценили в 21 миллиард рублей. Росприроднадзор назвал сумму в 7 раз больше - 143 миллиарда рублей.
- В октябре 2020 Красноярский краевой суд приговорил бывшего главу Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы. Бывшего чиновника признали виновным в халатности из-за утечки дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020.
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