Возле Норильска произошел крупный разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел на автодороге "Норильск - Кайеркан", в нескольких километрах от Норильска. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. Первыми о случившемся в соцсетях заявили местные активисты.



Авария произошла вечером 11 ноября. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры. Установлено, что разлив дизельного топлива произошел из принадлежащего АО "Таймырская топливная компания" (входит в "Норникель") бензовоза , на проезжую часть вылилось более 2 тонн топлива, сообщили в ведомстве, отметив, что собственник бензовоза и занимается устранением последствий аварии.

На участке автодороги, где произошел разлив, введён режим повышенной готовности.