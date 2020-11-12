Указ Путина: ФСБ будет контролировать "коридор" из Нахичевани

На портале правовой информации в четверг опубликован указ президента России Владимира Путина "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе". Под указом стоит дата 10 ноября.

Документ ссылается на совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября о размещении в Карабахе российских военнослужащих. При этом основанием для направления военных за рубеж названо решение Совета Федерации от 30 сентября 2015 года.

В этот день началась операция российских военных в Сирии. По конституции, Совет Федерации должен давать президенту согласие для использования российских войск за рубежом. Такое согласие, например, было дано 1 марта 2014 года применительно к Украине (хотя операция в Крыму началась ещё до этой даты). В согласии, данном в 2015 году, страна не указана, то есть теоретически оно может быть использовано применительно к любой стране мира - как, в случае с Нагорным Карабахом, к Азербайджану.

В указе говорится, что миротворцы размещаются в Карабахе на 5-летний срок, причём не реже двух раз в год должна производиться их ротация.

Также в указе сказано, что ФСБ России поручено осуществлять контроль за тем, как Армения будет обеспечивать транспортное сообщение между азербайджанской Нахичеванской автономной республикой и остальной территорией Азербайджана. Об открытии транспортного "коридора", который, помимо прочего, свяжет Азербайджан с Турцией, говорилось в совместном заявлении; там сказано, что он будет под контролем российских пограничников (погранслужба относится к ведению ФСБ).

Российские военные уже прибыли в Армению, в ближайшее время ожидается их развёртывание на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.