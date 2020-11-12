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В Афганистане убит журналист Радио Свобода

Журналист афганского бюро Радио Свобода Илиас Дае погиб после взрыва магнитной бомбы, прикреплённой к его автомобилю. Покушение произошло утром 12 ноября в городе Лашкаргах на юге страны, сообщил в твиттере шеф бюро Сами Махди.

От взрыва пострадали ещё три человека, включая брата Дае и двое прохожих, один из которых ребёнок, сообщил пресс Радио Свобода пресс-секретарь губернатора провинции, где случилось нападение. Ответственности за случившееся пока никто на себя не взял.

Преступление осудил официальный представитель президента Афганистана Сиддик Сиддики. “Выражаем наши соболезнования семье Дае и афганскому медиа-сообществу, — написал он в твиттере. — Убийство, несомненно, является делом рук врагов свободы слова и средств массовой информации в Афганистане”.

Покушение произошло через пять дней после убийства в Кабуле бывшего телеведущего Ямы Сиаваша. Его автомобиль так же был взорван с помощью магнитной бомбы.

  • Афганистан в последние месяцы захлестнула война насилия и террористических атак, продолжающаяся несмотря на первые за 20 лет прямые мирные переговоры между движением "Талибан" и правительством страны.
  • До конца года из страны должны быть выведены основные силы американских войск. Вывод военнослужащих предусмотрен договором между Вашингтоном, правительством Афганистана и "Талибаном".

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