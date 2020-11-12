Суд в Минске арестовал на 15 суток корреспондента Радио Свобода

Фрунзенский районный суд Минска арестовал на 15 суток журналиста Белорусской службы Радио Свобода Олега Груздиловича. 61-летний корреспондент обвинён в участии в несанкционированном массовом мероприятии — акции протеста, которую он освещал.

Груздилович — известный белорусский журналист, 25 лет работающий на Радио Свобода. Из-за лишения аккредитации белорусскими властями, он был на акции 25 октября с журналистским удостоверением и редакционным заданием от газеты “Народная воля”. 10 ноября он был задержан милицией у себя дома, ему были показаны фотографии с ним, сделанные на акции.

"Это моя работа как журналиста. Я считаю неправильным привлекать журналистов к ответственности за их работу, – сказал он на суде. – В том, что подобные мероприятия происходят в Беларуси, не виноваты журналисты. Наша задача – получить информацию из первых рук”. Его адвокат назвала обвинения “абсурдом”, отметив, что с теми же основаниями суд мог привлечь к ответственности проезжавшего мимо акции водителя троллейбуса.