В Минске за участие в протестах на месяц арестована "Мисс Беларусь" 

Победительницу конкурса "Мисс Беларусь-2008" и участницу конкурса "Мисс мира" того же года белорусскую модель Ольгу Хижинкову арестовали в общей сложности на 28 суток за участие в акциях протеста против правления Александра Лукашенко.

Центральный районный суд Минска и суд Заводского района города признали Хижинкову виновной в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Ей вменяли участие в несанкционированных митингах, проходивших 8 и 11 ноября. Оба раза белорусскую модель задерживала милиция.

В четверг также стало известно о задержании сотрудниками МВД Беларуси администратора телеграм-канала Mikola Николая Дедка. На него завели уголовное дело об "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". По версии властей Беларуси, "Дедок публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия, публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов" и призывал к "траве, насилию и оскорблению милиционеров и госслужащих".

При обыске у Дедка якобы были найдены "иностранные банковские платежные карточки, крупные суммы денег и коктейли Молотова". При этом на видео после обыска, которое опубликовало МВД, видно, что задержанный сильно избит.

Ранее белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что с начала президентской кампании в стране возбудили более 900 уголовных дел на участников акций протеста против Лукашенко. Только в октябре на мирных митингах и шествиях были задержаны не менее трёх тысяч человек, всего задержанных – более 16 тысяч.