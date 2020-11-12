В Минске за участие в протестах на месяц арестована "Мисс Беларусь" 

Победительницу конкурса "Мисс Беларусь-2008" и участницу конкурса "Мисс мира" того же года белорусскую модель Ольгу Хижинкову арестовали в общей сложности на 28 суток за участие в акциях протеста против правления Александра Лукашенко.
Центральный районный суд Минска и суд Заводского района города признали Хижинкову виновной в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Ей вменяли участие в несанкционированных митингах, проходивших 8 и 11 ноября. Оба раза белорусскую модель задерживала милиция.
В четверг также стало известно о задержании сотрудниками МВД Беларуси администратора телеграм-канала Mikola Николая Дедка. На него завели уголовное дело об "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". По версии властей Беларуси, "Дедок публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций прямого действия, публиковал личные данные сотрудников правоохранительных органов" и призывал к "траве, насилию и оскорблению милиционеров и госслужащих".
При обыске у Дедка якобы были найдены "иностранные банковские платежные карточки, крупные суммы денег и коктейли Молотова". При этом на видео после обыска, которое опубликовало МВД, видно, что задержанный сильно избит.
Ранее белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что с начала президентской кампании в стране возбудили более 900 уголовных дел на участников акций протеста против Лукашенко. Только в октябре на мирных митингах и шествиях были задержаны не менее трёх тысяч человек, всего задержанных – более 16 тысяч.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. Оппозиция объявила общенациональную забастовку, которую не собирается прекращать до ухода Лукашенко.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
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