СК завёл дело о нарушении правил полетов из-за сбитого Ми-24

Следственный комитет России завёл уголовное дело о нарушении правил полётов после того, как азербайджанские военные сбили российский вертолёт Ми-24 недалеко от армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Расследованием обстоятельств крушения вертолёт занимаются российские военные следователи, базирующиеся в Армении на 102-й российской военной базе в Гюмри. Собеседник агентства предположил, что в ходе расследования статья может быть изменена на более тяжкую. Максимальное наказание за нарушение правил полётов или подготовки к ним - семь лет лишения свободы.

Официального подтверждения информации о возбуждении уголовного дела от Следственного комитета России пока нет.

Российский вертолет Ми-24 был сбит 9 ноября из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) над Арменией у границы с Азербайджаном. Воздушное судно сопровождало автоколонну 102-й российской военной базы.. При крушении погибли двое члена экипажа, один пострадал. Ответственность за инцидент взяла на себя азербайджанская сторона. Она сообщила, что вертолёт был сбит по ошибке. Официальный Баку принёс извинения России за случившееся и пообещал выплатить компенсацию.

Российский МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что Москва позитивно оценивает "факт, что Баку незамедлительно признал свою вину". Как утверждает российский МИД, Азербайджан выступил с заверениями, что виновные в инциденте "будут наказаны".